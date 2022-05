Les actions indiennes chutent en raison de la chute des métaux ; les automobiles aident à limiter les pertes.

Données financières INR USD EUR CA 2022 561 Mrd 7 208 M 6 833 M Résultat net 2022 46 173 M 593 M 562 M Tréso. nette 2022 29 441 M 378 M 359 M PER 2022 22,5x Rendement 2022 0,98% Capitalisation 1 003 Mrd 12 897 M 12 225 M VE / CA 2022 1,74x VE / CA 2023 1,44x Nbr Employés 260 000 Flottant 71,8% Graphique MAHINDRA AND MAHINDRA LTD Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique MAHINDRA AND MAHINDRA LTD Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Neutre Haussière Neutre Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Recommandation moyenne - Nombre d'Analystes 0 Dernier Cours de Clôture 903,80 Objectif de cours Moyen Ecart / Objectif Moyen - Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Anish Dilip Shah Chief Executive Officer, MD & Director Manoj Bhat President & Group Chief Financial Officer Anand Gopal Mahindra Executive Chairman Mohit Kapoor Group Chief Technology Officer & Executive VP Narayan Shankar Secretary, Compliance Officer & Executive VP Secteur et Concurrence Var. 1janv Capi. (M$) MAHINDRA AND MAHINDRA LTD 7.96% 12 897 TOYOTA MOTOR CORPORATION -2.73% 219 986 VOLKSWAGEN AG -17.92% 89 205 MERCEDES-BENZ GROUP AG -6.35% 71 443 BMW AG -12.48% 53 656 GENERAL MOTORS COMPANY -39.62% 51 622