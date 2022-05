Les actions indiennes suivent la faiblesse des pairs asiatiques, la réunion de la Fed en ligne de mire

L'indice NSE Nifty 50 était en baisse de 0,78% à 16 969,10 à 0357 GMT lundi, avec la plupart de ses principaux sous-indices dans le négatif, tandis que le S&P BSE Sensex a chuté de 1,11% à 56 429,45. Vendredi, les indices de référence avaient enregistré des pertes pour la troisième semaine consécutive.

L'indice IT, l'indice automobile et l'indice métal du Nifty ont été les principaux perdants lundi, chutant de plus de 1% chacun.

Les marchés indiens seront fermés mardi pour un jour férié.

L'attention des investisseurs se tournera vers la Réserve fédérale qui devrait augmenter les taux de 50 points de base lorsque la réunion de la banque centrale se terminera mercredi.

Les participants au marché seront également attentifs aux signaux concernant la trajectoire future des taux d'intérêt, les plans de la Fed pour réduire son bilan et son opinion sur le moment où l'inflation reculera.

En Inde, la composante du Nifty, HDFC Ltd, en baisse de 0,3 %, devait publier ses résultats trimestriels plus tard dans la journée.

Plusieurs marchés asiatiques sont fermés lundi pour un jour férié.