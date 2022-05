L'entreprise italienne Pininfarina envisage des fusions et acquisitions pour sa croissance future - PDG

"Jusqu'à présent, nous avons connu une croissance organique, notre ambition est maintenant de nous développer à l'extérieur. Nous avons l'ambition de devenir tout simplement la plus grande entreprise de design (au monde)", a déclaré M. Angori aux journalistes lors d'une réunion à l'Association de la presse étrangère à Rome.

"Nous procédons à une analyse très minutieuse", a-t-il ajouté lorsqu'on l'a interrogé sur d'éventuelles discussions en cours et sur le calendrier possible de futures transactions. "Cela dépend de nombreux facteurs, la volonté doit devenir réalité".

Le groupe, coté sur le marché de Milan mais contrôlé par l'indien Mahindra & Mahindra Ltd, s'intéresse aux entreprises du secteur dit phygital - combinant design physique et outils numériques - et à celles du secteur du design d'interaction.

M. Angori a déclaré que la société turinoise voyait des conditions de marché particulièrement favorables dans les secteurs industriels qui l'intéressent.

Connue pour ses designs élégants et aérodynamiques, principalement pour les constructeurs de voitures de luxe tels que Ferrari et Maserati, Pininfarina a entrepris de diversifier ses projets - des yachts aux bâtiments de pointe.

"Pininfarina s'est repositionnée de manière très importante ces dernières années, afin de se développer en dehors du secteur automobile", a déclaré M. Angori.

L'activité automobile représente actuellement environ 80 % des ventes de Pininfarina, mais la société vise à augmenter le poids de ses activités non automobiles pour atteindre un équilibre 50-50 dans le revenu total.

Cherchant à doubler ses ventes aux États-Unis, Pininfarina va ouvrir un nouveau bureau d'études à New York.

Au début du mois, Pininfarina a déclaré qu'elle s'attendait à ce que la valeur de la production augmente cette année par rapport à 2021, où elle s'élevait à 66,8 millions d'euros (71,6 millions de dollars).

Le groupe a dégagé un bénéfice de 2,4 millions d'euros l'année dernière après une perte de 24,4 millions d'euros en 2020.

(1 $ = 0,9329 euros)