Mahindra EPC Irrigation Limited est une société basée en Inde qui fabrique des systèmes de micro-irrigation. Le portefeuille de produits de la société comprend, entre autres, des systèmes de goutte à goutte et d'arrosage, des pompes agricoles, des serres et des produits d'aménagement paysager. Ses produits d'irrigation goutte à goutte comprennent des produits d'irrigation goutte à goutte en ligne, tels que des goutteurs et des produits latéraux simples ; des produits d'irrigation goutte à goutte en ligne comprenant des produits en ligne cylindriques non PC, cylindriques PC, plats, plats PC et plats à paroi mince ; et des composants d'irrigation goutte à goutte comprenant des filtres à hydrocylone, à sable, à tamis et à disque, ainsi que des assemblages de collecteurs. Ses produits d'irrigation par arrosage comprennent des buses, des raccords d'arrosage QPC et des pistolets de pluie. La société propose également des tuyaux et des bobines de tuyaux en PEHD, ainsi que des produits d'irrigation pour le paysage et le gazon, notamment des vannes, des buses, des rotors et des corps d'arrosage. Ses filiales comprennent notamment Mahindra Logistics Ltd, Mahindra HZPC Pvt Ltd et Mahindra Lifespace Developers Ltd.

Secteur Véhicules et machines lourdes