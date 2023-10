Mahindra Holidays & Resorts India Limited opère dans le secteur de l'hôtellerie de loisirs. La société est engagée dans la vente de propriétés de vacances et d'autres services connexes en Inde. Elle propose également des services de vacances. Le Club Mahindra est le produit de la société dans le domaine de la propriété de vacances, qui permet à ses membres de bénéficier d'une semaine de vacances par an. Il possède des centres de villégiature en Inde et à l'étranger. La société offre aux membres du Club Mahindra l'accès à plus de 143 centres de villégiature en Inde, en Asie, en Europe et aux États-Unis. Ses stations en Inde, telles que Goa, Gujarat, Himachal Pradesh, Karnataka, Kerala, Madhya Pradesh, Maharashtra, Puducherry, Rajasthan, Sikkim et autres. Ses filiales comprennent Holiday Club Resorts Oy, Holiday Club Sweden A, Ownership Services Sweden Ab, Holiday Club Sport and Spa Hotels AB et d'autres. Holiday Club Resorts Oy est une société de propriété de vacances en Europe qui possède environ 33 centres de villégiature en Finlande, en Suède et en Espagne.