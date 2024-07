Mahindra Logistics Limited est une société basée en Inde, qui opère en tant que prestataire de services logistiques pour le compte de tiers (3PL). La société propose une gamme de solutions intégrées de logistique et de mobilité. Elle fournit une large gamme de solutions technologiques personnalisées pour la gestion de la chaîne d'approvisionnement et la mobilité. La société opère à travers deux segments : Gestion de la chaîne d'approvisionnement et Services de mobilité d'entreprise. La société fournit à ses clients des services de logistique contractuelle, des services express interentreprises, des services de livraison sur le dernier kilomètre et des services d'expédition de fret. Elle fournit également des services de mobilité d'entreprise, des taxis à la demande, des services de ramassage et de transfert à l'aéroport, des services de déplacement et d'entretien sous les marques Alyte et Meru. L'entreprise propose une gamme de solutions de livraison du dernier kilomètre pour les clients utilisant des véhicules électriques et des véhicules à moteur à combustion interne. Ses services comprennent également des services sur appel, des solutions de flotte verte, le transport d'événements et des services d'abonnement.

Secteur Frêt au sol et logistique