Mahindra & Mahindra Financial Services Limited a annoncé que, dans le cadre de la planification de la succession et pour faciliter une transition en douceur, sur la base de la recommandation du comité de nomination et de rémunération, le conseil d'administration de la société a nommé M. Manish Sinha au poste de Chief Human Resource Officer (CHRO) - Mahindra Finance et Financial Services Sector (FSS) de la société à compter du 1er juillet 2023, qui est SMP et membre du comité de direction de FSS. M. Sinha a été nommé en remplacement de M. Atul Joshi, ancien chef des ressources humaines et de l'administration, qui a présenté sa démission à compter du 30 juin 2023 afin de poursuivre des engagements personnels, au-delà d'une carrière à plein temps dans l'entreprise. Manish Sinha est un responsable des ressources humaines expérimenté au niveau mondial dans les secteurs de l'automobile, de l'énergie, des produits de grande consommation et de la pharmacie, qui a démontré sa capacité à diriger des équipes multiculturelles dans différentes régions du monde.

Manish possède des compétences distinctives et une expérience de plus de 25 ans dans des postes de direction à fort impact. Ses domaines d'expertise comprennent le partenariat commercial, la conception de l'organisation, la stratégie en matière de talents, la transformation de la culture et la constitution d'équipes très performantes. Manish a été associé à des organisations telles que les secteurs automobile et agricole, Mahindra & Mahindra Ltd. société holding de l'entreprise (depuis février 2020), Sun Pharma, General Electric et PepsiCo. Manish est un ancien élève de BHU Varanasi, Delhi University et XLRI Jamshedpur.