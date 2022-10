STOCKS INDE - Les actions indiennes connaissent leur meilleure journée en 5 semaines, grâce aux banques.

Les actions indiennes ont augmenté de plus de 2 % mardi, stimulées par une hausse des banques, des sociétés métallurgiques et des technologies de l'information, tandis que les mises à jour trimestrielles optimistes des sociétés ont renforcé le sentiment des investisseurs avant la saison des résultats des entreprises.

L'indice NSE Nifty 50 a augmenté de 2,3% à 17 274,30, tandis que le S&P BSE Sensex a gagné 2,3% à 58 065,47. Les indices ont enregistré leur plus forte hausse en une journée depuis le 30 août.

Les actions mondiales ont grimpé pour une deuxième journée mardi, ajoutant du poids à la reprise des marchés indiens.

L'indice bancaire Nifty, un poids lourd, a augmenté de 2,8 %, tandis que l'indice des métaux et l'indice IT ont bondi de 3,1 % et 2,9 %, respectivement.

"Nos marchés et notre économie sont beaucoup plus résilients que le reste du monde. On s'attend à ce que la croissance du crédit soit bien meilleure dans la seconde moitié de l'année et c'est la raison pour laquelle nous voyons une bonne quantité d'achats dans les banques", a déclaré Saurabh Jain, vice-président adjoint, recherche, chez SMC Global Securities.

Les actions de l'IndusInd Bank ont augmenté de 5,5 % après avoir enregistré un bond de 18 % des avances nettes au deuxième trimestre. Elle a été le principal gagnant de l'indice Nifty 50.

Les actions de Mahindra and Mahindra Financial Services ont bondi de 12 % après que la société a fait état d'un fort décaissement de prêts et d'une meilleure efficacité de recouvrement en septembre.

"Les bénéfices seront le principal moteur des marchés pour les prochaines semaines, avec des mouvements plus spécifiques aux actions. Les banques, les biens d'équipement et les sociétés de consommation devraient briller davantage", a déclaré Jain de SMC.

Les investisseurs institutionnels étrangers (FII) sont devenus des acheteurs nets en début de semaine, achetant pour 5,91 milliards de roupies (72,48 millions de dollars) d'actions domestiques lundi, selon les données provisoires disponibles auprès du National Stock Exchange.

Les FII ont vendu pour 1,99 milliard de dollars d'actions la semaine dernière, selon les données Refinitiv Eikon. Le mois de septembre a vu des sorties nettes d'actions des FII de 903,08 millions de dollars, contre des entrées de 6,44 milliards de dollars en août, selon Refinitiv.

Les marchés boursiers et monétaires de l'Inde seront fermés pour un jour férié mercredi. (Reportage de Nallur Sethuraman et Gaurav Dogra à Bengaluru ; Montage de Subhranshu Sahu, Savio D'Souza et Dhanya Ann Thoppil)