Mahindra and Mahindra Financial Services Limited est une société financière non bancaire basée en Inde. La société offre des produits et des services à une clientèle située dans les zones semi-urbaines et rurales de l'Inde. Les secteurs de la société comprennent les activités de financement et d'autres éléments de rapprochement. Le segment des activités de financement comprend le financement et la location d'automobiles, de tracteurs, de véhicules commerciaux, de petites et moyennes entreprises (PME) et le financement du logement. Les prêts aux PME de la société comprennent le financement de projets, le financement d'équipements et le financement de fonds de roulement. La société propose des prêts immobiliers pour l'achat, la construction, l'extension et la rénovation. Le secteur des autres éléments de rapprochement comprend le courtage d'assurance, les services de gestion d'actifs et les services de fiducie. La société propose également des financements sur site aux concessionnaires. Ses offres internationales comprennent le financement de stocks en gros aux concessionnaires et le financement de détail aux clients aux États-Unis pour l'achat de produits du groupe Mahindra.