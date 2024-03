Mahmood Textile Mills Limited annonce ses résultats pour le deuxième trimestre et le semestre clos le 31 décembre 2023

Mahmood Textile Mills Limited a publié ses résultats pour le deuxième trimestre et le semestre clos le 31 décembre 2023. Pour le deuxième trimestre, la société a déclaré un chiffre d'affaires de 16 472,3 millions de PKR, contre 11 498,65 millions de PKR un an plus tôt. Le résultat net est de 67,52 millions PKR contre une perte nette de 191,07 millions PKR il y a un an. Le bénéfice de base par action des activités poursuivies est de 2,25 PKR, contre une perte de base par action des activités poursuivies de 6,37 PKR il y a un an.

Pour le semestre, le chiffre d'affaires s'élève à 33 978,86 millions de PKR contre 23 710,32 millions de PKR il y a un an. Le résultat net est de 258,68 millions PKR contre 110,2 millions PKR il y a un an. Le bénéfice de base par action des activités poursuivies est de 8,62 PKR contre 3,67 PKR l'année précédente.