Les indices boursiers mondiaux ont pour la plupart augmenté jeudi, le S&P 500 progressant après la chute des mégacapitalisations de la veille, tandis que les rendements des obligations du Trésor ont baissé, une lecture solide de la croissance économique américaine n'ayant pas modifié les attentes d'une réduction des taux d'intérêt de la part de la Réserve Fédérale.

Le yen japonais s'est redressé pour la quatrième séance consécutive face au dollar, les investisseurs se défaisant de leurs paris à long terme contre la monnaie avant la réunion de la Banque du Japon la semaine prochaine.

Le dollar américain a réduit ses pertes après la publication du PIB américain.

Les données ont montré que l'économie américaine a connu une croissance plus rapide que prévu au deuxième trimestre, grâce à des gains solides dans les dépenses de consommation et les investissements des entreprises, mais les pressions inflationnistes se sont atténuées.

La Fed devrait tenir sa prochaine réunion de politique monétaire à la fin du mois de juillet. Les marchés ne voient qu'une faible chance pour une réduction des taux d'au moins 25 points de base (pb) lors de cette réunion, mais ils évaluent pleinement une réduction en septembre, selon l'outil FedWatch de CME.

"Nous nous préparons à une situation de type Boucle d'or, où nous craignons que le secteur du logement ne s'effondre et que le PIB ne tombe au moins à zéro, mais cela ne semble pas devoir se produire, et alors la Fed réduira finalement ses taux, tardivement, mais quand même", a déclaré Jay Hatfield, PDG d'Infrastructure Capital Advisors à New York.

Le Dow Jones Industrial Average a gagné 329,50 points, soit 0,83 %, à 40 183,37, le S&P 500 a gagné 17,77 points, soit 0,33 %, à 5 445,24 et le Nasdaq Composite a gagné 36,63 points, soit 0,21 %, à 17 379,04.

Les actions de Tesla étaient en hausse de 3,5 %. Les actions d'International Business Machines ont bondi d'environ 5 % jeudi, après la publication de résultats positifs en matière de chiffre d'affaires à la fin de la journée de mercredi. Les actions de Nvidia sont restées pratiquement inchangées.

Les actions ont fortement chuté au cours de la séance de mercredi après les rapports trimestriels médiocres d'Alphabet et de Tesla, et les investisseurs ont évalué si le recul des mégacapitalisations clinquantes risquait de s'étendre à un effondrement sur plusieurs fronts.

L'indice MSCI des actions mondiales a perdu 1,40 point, soit 0,17 %, pour s'établir à 801,18. L'indice STOXX 600 a chuté de 0,72 %.

"Il y a une multitude de facteurs en ce moment, en particulier ce qui se passe sur les marchés boursiers", a déclaré Geoff Yu, stratégiste senior pour les devises et la macroéconomie chez BNY à Londres.

Le rendement du bon du Trésor américain de référence à 10 ans a chuté de 6,5 points de base, en passe de connaître sa plus forte baisse quotidienne en deux semaines, pour atteindre 4,221%.

Une partie très surveillée de la courbe de rendement du Trésor américain mesurant l'écart entre les rendements des bons du Trésor à deux et à dix ans, considérée comme un indicateur des attentes économiques, était à un niveau négatif de 18,1 points de base après s'être accentuée à un niveau négatif de 13,0, son plus faible niveau d'inversion depuis le 23 octobre.

L'indice du dollar, qui mesure le billet vert par rapport à un panier de devises comprenant le yen et l'euro, a baissé de 0,05% à 104,33, avec l'euro en hausse de 0,09% à 1,0849 $.

Face au yen japonais, le dollar s'est renforcé de 0,04% à 153,93.

Le pétrole brut américain a augmenté de 69 cents pour s'établir à 78,28 dollars le baril et le Brent a augmenté de 66 cents pour s'établir à 82,37 dollars. L'or au comptant a baissé de 1,61% à 2 358,99 dollars l'once.

Plus tôt, les blue-chips chinoises ont glissé de 0,6% pour atteindre leur plus bas niveau depuis cinq mois. Le Hang Seng de Hong Kong a plongé de 1,7%, trouvant peu de soutien dans la dernière mesure d'assouplissement de Pékin.

La banque centrale chinoise a procédé à une réduction surprise des taux d'intérêt à long terme, ce qui n'a fait qu'attiser les inquiétudes concernant la deuxième économie mondiale.

Les prix du minerai de fer ont chuté de près de 1 % en raison des inquiétudes concernant la Chine.