Ce que prévoient les services publics locaux allemands face au manque de gaz

Les services publics locaux en Allemagne prennent diverses mesures pour remplacer le gaz rare par d'autres sources d'énergie au cours de l'hiver prochain, car ils craignent que les importations de gaz russe, déjà réduites, ne se tarissent. Il existe environ 900 sociétés de ce type, appelées Stadtwerke, qui distribuent les deux tiers de tout le gaz parmi de nombreuses autres activités dans les domaines de l'électricité, de l'eau, de la chaleur, des déchets et du haut débit. Les sociétés ont acheté du gaz à des prix très élevés qu'elles espèrent répercuter sur les consommateurs par le biais des taxes sur le gaz prévues à partir d'octobre. Elles ont partagé les rapports de situation suivants en réponse à une enquête de Reuters. Stadtwerke Munich (SWM)

La plus grande société de services publics locale d'Allemagne a reporté le passage du charbon au gaz dans l'une de ses centrales de production combinée de chaleur et d'électricité et a réactivé des brûleurs à mazout précédemment fermés dans deux centrales de chauffage. Elle investit également dans le chauffage urbain de la ville. "Avec l'expansion de la production de chaleur renouvelable, la dépendance aux énergies fossiles et les situations d'approvisionnement difficiles devraient également être réduites dans le secteur du chauffage", a-t-elle déclaré. Mainova

La compagnie d'électricité de la ville de Francfort a déclaré qu'elle ne dépendait actuellement que d'une petite quantité de gaz pour produire de la chaleur et de l'électricité, pour laquelle elle utilise une usine de traitement des déchets et deux blocs de charbon, dont la capacité ne peut être augmentée de manière significative. Les principaux clients ont été contactés au sujet d'éventuelles réductions de puissance et de scénarios de coupure. Stadtwerke Leipzig a prolongé un contrat de fourniture de chaleur à une centrale au charbon de lignite. "Si le pire se produit, nous pouvons également faire fonctionner notre système de turbine à gaz et à vapeur, qui produit du chauffage urbain et de l'électricité par la production combinée de chaleur et d'électricité, avec du fioul domestique", a déclaré un porte-parole. Rheinenergie, le fournisseur d'énergie de la ville de Cologne, a déclaré que ses systèmes de turbine à gaz et à vapeur ne peuvent être exploités avec du pétrole que dans une mesure limitée et pour une courte durée. "Nous disposons de réserves de sécurité de pétrole afin de garantir l'approvisionnement du chauffage urbain en cas de défaillances techniques", a déclaré un porte-parole. GASAG, le fournisseur de gaz de la capitale de Berlin, qui compte au total 700 000 clients pour le gaz et l'électricité, affirme ne pas pouvoir passer à d'autres combustibles.





le fournisseur de gaz de la capitale de Berlin, qui compte au total 700 000 clients pour le gaz et l'électricité, affirme ne pas pouvoir passer à d'autres combustibles. Stadtwerke Flensburg , dans le nord de l'Allemagne, remplace le gaz naturel par de la houille depuis plusieurs mois. "Dans l'optique actuelle, cela ne changera pas dans les prochains mois", a déclaré un porte-parole. La société a déclaré qu'elle avait prolongé la durée de vie de deux centrales au charbon qui devaient être fermées d'ici la fin de l'année et qu'elle s'était procurée et avait stocké davantage de matières premières de charbon. Elle peut également produire de la chaleur avec de l'électricité et du fioul léger, mais ne prévoit pas de faire passer ses centrales au fioul domestique, a-t-elle ajouté.





