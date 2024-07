MainStreetChamber Holdings, Inc. a annoncé la nomination et l'introduction de nouveaux cadres d'entreprise qui apportent une richesse d'expérience et d'expertise à l'équipe de direction. Ces ajouts stratégiques sont destinés à stimuler la croissance et l'innovation de MSCH, notamment Brett Saks, CAO, Aaron Bush, COO, Nicole King, CMO et Daniel Ellis, CTO.