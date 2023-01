MISES À JOUR COMMERCIALES : Les bénéfices de Maintel sont touchés ; Arecor répond aux attentes

(Alliance News) - Ce qui suit est un tour d'horizon des mises à jour des sociétés cotées à Londres, publiées jeudi et non rapportées séparément par Alliance News :

Maintel Holdings PLC - Spécialiste londonien du cloud et des services gérés - Prévoit que le chiffre d'affaires du second semestre 2022 sera globalement conforme à celui du premier semestre, soit un chiffre d'affaires d'environ 91 millions de GBP. Note que le bénéfice ajusté avant intérêts, impôts, amortissements et dépréciation a été affecté négativement par des coûts d'inflation inattendus et s'élèvera à plus de 4 millions de GBP. Note qu'elle constitue un carnet de commandes total de plus de 45 millions de GBP de commandes. "Alors que la pandémie se résorbe, les perturbations continues de la chaîne d'approvisionnement mondiale en matériel informatique et les pressions inflationnistes ont eu un impact sur les performances de 2022, malgré la demande résiliente des clients, comme en témoigne le carnet de commandes de vente qui atteint un niveau record, garantissant une augmentation des revenus en 2023 et au-delà", déclare le directeur général Ioan MacRae.

Future Metals NL - Société d'exploration du platine basée à Perth - Termine la modélisation détaillée de la gravité et du magnétisme sur son projet Panton PGM-Nickel en Australie. Déclare que le forage au diamant a recoupé une minéralisation de sulfure magmatique proche de la surface. Termine six trous de forage au diamant réalisés au cours du trimestre dans le cadre de son programme de forage en cours, chaque trou ayant recoupé une minéralisation de sulfure. "De plus, les travaux géophysiques et le forage de reconnaissance ont identifié une nouvelle zone cible au sud, ce qui est un développement très excitant, démontrant l'échelle potentielle des systèmes minéralisés à Panton. Nous sommes impatients de fournir une mise à jour des progrès de la société à travers les travaux de tests métallurgiques, les activités de l'étude d'opportunité et les résultats de l'exploration dans les semaines à venir", commente le directeur général et PDG Jardee Kininmonth.

Arecor Therapeutics PLC - Société biopharmaceutique basée à Essex, Angleterre - Déclare que sa performance en 2022 était conforme aux attentes du marché. Termine l'année avec un solde de trésorerie non vérifié de 12,8 millions de GBP. Continue d'exécuter sa stratégie de partenariat avec les principales sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques. S'attend à ce que l'essai clinique de son candidat insuline à action ultra-rapide, AT247, soit terminé au cours du quatrième trimestre de 2023. "Nous avons une fois de plus constaté des progrès significatifs dans l'ensemble de notre portefeuille interne de produits exclusifs et au sein de nos programmes en partenariat, ce qui reflète véritablement la force et la large applicabilité de notre technologie de formulation. En outre, notre filiale récemment acquise, Tetris Pharma, exécute avec succès le déploiement européen de son produit phare, Ogluo. Nous sommes impatients de poursuivre la mise en œuvre de notre stratégie en 2023 et nous informerons le marché de nos résultats préliminaires", déclare Sarah Howell, PDG.

