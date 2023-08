Maintel Holdings Plc est une société de services en nuage et de services gérés. La société est un fournisseur de services de communications gérés pour les secteurs privé et public. Elle exerce ses activités dans trois secteurs : vente de services gérés et de technologies, services réseau et services mobiles. Elle fournit diverses solutions, telles que le lieu de travail numérique, l'expérience client, la connectivité sécurisée, les services gérés, les services en nuage et le logiciel Maintel. Sa technologie et ses services de lieu de travail numérique fournissent aux employés les outils dont ils ont besoin pour être productifs et efficaces, où qu'ils soient et à tout moment. Ses services de connectivité sécurisée vont du cloud au bureau, du Web aux appareils mobiles, le tout étant sécurisé et disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Ses services en nuage comprennent ICON Communicate, ICON Connect, ICON Contact, ICON Mobilise, ICON Secure, ICON Now, ICON Contact Chatbot, ICON Teams Connector, ICON Connect SD-WAN et ICON SIP. Elle dessert des industries, notamment le commerce de détail, les services publics, la finance, le secteur public et autres.

Secteur Services intégrés de télécommunications