Mainz Biomed B.V. est une société allemande de diagnostic du cancer par génétique moléculaire. La société opère dans un seul secteur, à savoir les services de tests de diagnostic génétique. Son portefeuille se compose de divers produits et produits candidats, tels que ColoAlert, un test ADN (acide désoxyribonucléique) basé sur les selles pour le dépistage du cancer colorectal (CRC) ; PancAlert, un test de dépistage basé sur les selles pour la détection du cancer du pancréas ; GenoStrip, une plate-forme technologique pour détecter les agents pathogènes dans les environnements sur une base génétique moléculaire. La société est en concurrence avec Exact Sciences, Epigenomics AG, Novigenix SA, GRAIL, Inc. et Agena Biosciences Inc.

Secteur Installations et services en soins de santé