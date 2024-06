(Alliance News) - Les principaux indices européens ont ouvert en baisse mardi, à l'exception de Londres, annulant les gains de la veille et alimentés par la prudence après la chute du secteur technologique aux États-Unis. Le secteur technologique a été l'un des moins performants, tandis que les valeurs pétrolières et gazières ont progressé.

"La chute de Nvidia s'est intensifiée hier et a envoyé le titre en territoire de correction après un plongeon de 10 pour cent", a commenté By Ipek Ozkardeskaya, analyste principal chez Swissquote Bank. Au cours des trois dernières sessions, le titre de Nvidia a perdu environ 430 milliards de dollars en valeur de marché. Cet effondrement est survenu de manière inattendue, juste après que l'entreprise a ravi à Microsoft le statut d'entreprise la plus précieuse au monde la semaine dernière. Il n'y a pas eu de nouvelles négatives sur les fondamentaux de l'entreprise, pas de dégradations par les analystes, pas de prévisions sombres et pas de rumeurs de ralentissement des ventes. C'est juste que la fin du dernier trimestre et le premier semestre de l'année ont peut-être incité certains investisseurs à prendre leurs bénéfices et à se mettre en retrait".

"On peut se demander si les bonnes nouvelles de la semaine dernière ont marqué la fin de l'ascension de Nvidia vers les sommets et si la dernière chute de trois jours n'est pas le début d'une correction à la baisse plus prononcée. Je n'ai pas la réponse à cette question, le temps nous le dira", a conclu l'analyste.

Ainsi, le FTSE Mib a cédé 0,2 pour cent à 33 770,64, le Mid-Cap a cédé 0,8 pour cent à 47 477,78, le Small-Cap était dans le rouge de 0,4 pour cent à 29 006,87, et l'Italie Growth a cédé 0,2 pour cent à 8 122,67.

En Europe, le FTSE 100 de Londres était légèrement dans le vert, le DAX 40 de Francfort a cédé 1,1 pour cent et le CAC 40 de Paris a baissé de 0,6 pour cent.

Sur le Mib, le secteur pétrolier a poussé, avec Saipem en hausse de 2,8 %, Eni en hausse de 2,0 % et Tenaris en hausse de 0,6 %.

Enel et Snam se sont également bien comportés, dans le vert de 1,0 % et 0,5 %.

FinecoBank a cédé 0,9 %. Lundi, l'agence de notation S&P Global Ratings a confirmé sa note à long terme "BBB" avec des perspectives stables, tout en maintenant sa note à court terme "A-2".

Telecom Italia - dans le rouge de 1,0% - a informé lundi qu'il avait fixé le 1er juillet avec KKR pour la finalisation de la vente de NetCo à Optics BidCo.

En raison de la séparation définitive et de la nécessité de prendre en compte les effets économiques et financiers de la transaction", la note indique qu'"il convient de noter que le calendrier d'entreprise 2024, précédemment publié, a été modifié pour prévoir que le conseil d'administration se réunira le 31 juillet pour examiner les chiffres préliminaires au 30 juin 2024 et le 26 septembre pour approuver le rapport de gestion intermédiaire".

STMicroelectronics et Leonardo ont fait moins bien et ont cédé 2,4 pour cent.

Sur le Mid, Fincantieri a terminé en queue de peloton, en baisse de 7,3 %.

Maire Tecnimont, parmi les rares sociétés à avoir réalisé des performances haussières, s'en est mieux sortie avec une hausse de 0,4 % après avoir annoncé lundi que NextChem, par l'intermédiaire de sa filiale MyRechemical, un leader dans le segment Waste-to-Chemical, a signé un accord de licence avec DG Fuels Louisiana, LCC concernant sa technologie propriétaire de gazéification NX Circular.

L'usine, qui devrait être opérationnelle en 2028, produira 450 millions de litres par an de carburant aviation durable dérivé de la biomasse résiduelle et d'une petite quantité de déchets municipaux.

LU-VE n'est toujours pas cotée en bourse. Lundi, elle a annoncé que le conseil d'administration avait approuvé la fusion des filiales à 100 % Sest Spa et Air Hex Alonte Srl dans LU-VE, comme annoncé précédemment au marché.

d'Amico International Shipping - dans le rouge de 0,2% - a annoncé lundi qu'il avait signé un nouveau contrat d'affrètement à temps, prévu pour commencer entre la fin du deuxième trimestre 2024 et le début du troisième trimestre 2024, pour l'un de ses navires MR2 'Eco', avec une contrepartie fiable et à un taux de fret journalier très rentable, pour une durée de trois ans.

Parmi les petites capitalisations, Netweek a pris la tête avec une hausse de 7,2%, suivi par SIT et Gabetti, qui ont gagné 4,6% et 4,0%.

KME Group et Beewize ont chuté respectivement de 3,3 % et 2,8 %.

Parmi les PME, dans une liste encore sans histoire, Expert.ai n'est toujours pas cotée. Lundi, l'entreprise a annoncé que le conseil d'administration avait décidé de nommer Mario Pardi au poste de PDG.

Marco Varone, membre du conseil d'administration, a été nommé vice-président du conseil d'administration.

Simone - qui s'échangeait à 1,78 EUR - a annoncé lundi qu'elle avait enregistré "Ildiritto.it", un journal en ligne consacré à l'information juridique, auprès du Tribunal de Rome.

"L'initiative de publication vise à renforcer la présence du groupe sur le web, comme déclaré lors de l'introduction en bourse, et à maximiser la valeur du contenu produit au-delà de la publication traditionnelle de livres imprimés", peut-on lire dans le communiqué de presse de la société.

RES Recupero Etico Sostenibile - plat à 5,95 EUR - a annoncé le démarrage de l'usine de lavage et de granulation des plastiques sur son site industriel de Pettoranello del Molise, qui permettra de régénérer les emballages en plastique rigide.

En Asie, le Nikkei a clôturé dans le vert de 1,0 pour cent à 39 173,15, le Hang Seng a clôturé légèrement dans le vert à 18 041,26 et le Shanghai Composite a baissé de 0,4 pour cent à 2 950,00.

À New York, le Dow Jones a clôturé dans le vert de 0,7 % à 39 411,21, le Nasdaq a terminé dans le rouge de 1,1 % à 17 496,82 et le S&P 500 a baissé de 0,3 % à 5 447,87.

Parmi les devises, l'euro a changé de mains à 1,0727 USD contre 1,0728 USD lundi à la clôture des marchés boursiers européens, tandis que la livre sterling valait 1,2692 USD contre 1,2690 USD lundi soir.

Parmi les matières premières, le Brent s'échange à 85,96 USD le baril contre 85,76 USD le baril à la clôture de lundi. L'or, quant à lui, s'échange à 2 326,06 USD l'once contre 2 329,22 USD lundi soir.

Le calendrier macroéconomique de mardi à 1200 CEST comprend la réunion de l'Eurogroupe et à 1430 CEST, les données sur l'inflation seront publiées au Canada.

Aux États-Unis, le rapport sur la confiance des consommateurs est attendu à 16h00 CEST.

Sur la Piazza Affari, aucun événement particulier n'est attendu.

Par Chiara Bruschi, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à redazione@alliancenews.com

Copyright 2024 Alliance News IS Italian Service Ltd. Tous droits réservés.