(Alliance News) - Avec une journée calme en termes de données macroéconomiques ce mardi, les principaux marchés boursiers européens devraient être dans le rouge dans le sillage d'une clôture baissière aux États-Unis, alors que la prudence domine le sentiment avant les données clés sur l'inflation américaine, le premier débat présidentiel entre Joe Biden et Donald Trump cette semaine et les élections françaises.

Ainsi, selon les contrats à terme IG, le FTSE Mib devrait être dans le rouge de 0,1 pour cent ou en baisse de 32,5 points après avoir clôturé en hausse de 1,6 pour cent à 33 834,91.

En Europe, le FTSE 100 de Londres est dans le rouge, en baisse de 4,3 points, le DAX 40 de Francfort est attendu en baisse de 0,7 pour cent ou 133,1 points, tandis que le CAC 40 de Paris est dans le rouge de 0,5 pour cent ou 39,9 points.

"La chute de 6,7 % des actions de Nvidia hier n'a pas aidé l'humeur du Nasdaq 100", a commenté Ipek Ozkardeskaya, analyste principal à la Swissquote Bank.P 500 est restée limitée à 0,3 pour cent, les valeurs financières ont gagné 0,6 pour cent et le secteur de l'énergie a augmenté de 1,7 pour cent grâce au rebond du pétrole brut, qui a re-testé la résistance du niveau de 82 USD, le principal niveau de 61,8 pour cent du dernier selloff. Si ce niveau est franchi, les haussiers du pétrole seront plus convaincus de la durabilité de la reprise et les gains pourraient s'étendre jusqu'au niveau de 85 USD.

Parmi les petites valeurs italiennes cotées lundi soir, la moyenne capitalisation a progressé de 1,4 % à 47 839,95, la petite capitalisation a clôturé en hausse de 1,0 % à 29 134,30, tandis que l'Italie croissance a augmenté de 0,4 % à 8 135,46.

Sur le Mib, le secteur bancaire a été dynamique, BPER Banca apparaissant comme le plus performant, en hausse de 5,0 % après un repli de 1,2 % lors de la session précédente.

La Banca Monte dei Paschi di Siena, qui a clôturé en hausse de 4,0 %, après la perte de vendredi soir, a également fait preuve de force. Le titre était précédemment sorti d'une mini-tendance haussière de quatre séances.

UniCredit - en hausse de 3,9 pour cent - a déclaré avoir finalisé les conditions d'exécution de la troisième et dernière tranche du plan de rachat de 1,5 milliard d'euros en 2023 pour 155,1 millions d'actions. La troisième tranche est la dernière partie du montant total résiduel du paiement pour l'exercice 2023, qui s'élève à 3,1 milliards d'EUR.

Banca Popolare di Sondrio et Banco BPM étaient également dans les hauts, avec 4,0% et 2,2% respectivement.

Parmi les baisses, Hera a abandonné 0,6%, se retournant après deux séances parmi les haussiers.

Sur le segment des cadets, Fincantieri s'est le mieux comporté en grimpant de 23%, avant de passer aux enchères de la volatilité. La société et Viking ont annoncé vendredi qu'ils avaient signé des contrats pour la construction de deux navires de croisière. Les navires seront basés sur les caractéristiques des navires précédents déjà construits par Fincantieri pour cet armateur et seront livrés entre 2028 et 2029. La valeur de la transaction a été décrite comme "importante".

Force également sur Banca Ifis, dans le vert de 5,2%, après le rouge de 1,3% de la session précédente. Le titre avait précédemment connu quatre séances de hausse.

Industrie De Nora, d'autre part, était en hausse de 3,1 %, après une chute de 2,9 % vendredi soir.

Maire Tecnimont - dans le vert de 1,7% - a annoncé jeudi que NextChem, par le biais de sa filiale NextChem Tech, agira en tant qu'intégrateur de conception technologique pour développer l'ensemble de conception de processus pour l'unité de récupération d'hydrogène et de dioxyde de carbone du projet de développement Hail et Ghasha.

Le projet Hail et Ghasha, qui a été attribué à Tecnimont - Maire's Integrated E&C Solutions - par ADNOC en octobre 2023 pour une valeur totale de 8,7 milliards USD, est l'une des initiatives les plus stratégiques au niveau mondial pour la décarbonisation de l'industrie du traitement de l'énergie, a expliqué la société dans une note.

d'Amico International Shipping - dans le vert de 4,1 pour cent - a annoncé lundi avoir signé un nouveau contrat d'affrètement à temps, prévu entre la fin du deuxième trimestre 2024 et le début du troisième trimestre 2024, pour l'un de ses navires MR2 'Eco', avec une contrepartie fiable et à un taux de fret journalier très rentable, pour une durée de trois ans.

Parmi les porteurs, Acea a perdu 2,1 pour cent, après une baisse de 0,2 pour cent lors de la séance précédente.

Parmi les petites capitalisations, Bialetti Industrie a progressé de 5,2 pour cent pour atteindre 0,2230 EUR par action, se relevant après deux sessions de baisse.

Newlat Food a progressé de plus de 12 % pour atteindre 12,44 euros par action, rebondissant après deux séances de baisse.

À l'autre bout du marché, B&C Speakers a cédé 5,1 %, sa troisième séance de baisse.

Unidata, quant à lui, a chuté de 4,2 % pour atteindre 3,65 euros par action.

Parmi les PME, Comal a augmenté de 2,3 % après avoir annoncé vendredi qu'elle avait remporté une commande de 1,2 million d'euros auprès d'un opérateur italien pour la fourniture du tracker Sun Hunter. Le tracker est conçu et fabriqué par Comal dans son usine de Montalto di Castro. Il s'agit d'un produit à la pointe de la technologie, qui a déjà fait l'objet d'un grand nombre d'installations, et qui permet d'augmenter considérablement les niveaux d'énergie produits par la centrale et de réduire fortement les dégâts causés par le vent.

RES Recupero Etico Sostenibile - stable à 5,95 EUR - a annoncé le démarrage de l'usine de lavage et de granulation des plastiques sur le site industriel de Pettoranello del Molise, qui permettra de régénérer les emballages en plastique rigide.

ESI - en hausse de 1,9% - a annoncé vendredi la signature d'un contrat pour la construction d'une centrale photovoltaïque, qui sera réalisée dans la province d'Alessandria, pour le compte d'un opérateur international de premier plan dans le secteur de l'énergie. La commande porte sur la conception, la construction et l'installation d'une centrale photovoltaïque d'une capacité de 5 MWP dans la région du Piémont. Le montant de la commande, qui s'élève à environ 4,2 millions d'euros, sera comptabilisé au cours des exercices 2024 et 2025.

Ecomembrane a clôturé en baisse de 2,6 %. La société a indiqué que SBS Solar, filiale à 55% d'Ecomembrane et faisant partie du périmètre de consolidation, a signé un contrat-cadre de trois ans avec un opérateur énergétique de premier plan pour la conception et la fourniture de suiveurs solaires Solaxis à axe unique sur neuf centrales photovoltaïques, qui seront construites dans le futur, avec une capacité installée totale de plus de 100MW.

En Asie, le Nikkei a clôturé dans le vert de 1 % à 39 173,15, le Hang Seng a gagné 0,3 % à 18 072,83, et le Shanghai Composite a chuté de 0,7 % à 2 943,05.

À New York, le Dow Jones a clôturé dans le vert de 0,7 % à 39 411,21, le Nasdaq a terminé dans le rouge de 1,1 % à 17 496,82 et le S&P 500 a baissé de 0,3 % à 5 447,87.

Parmi les devises, l'euro a changé de mains à 1,07378 USD contre 1,0728 USD à la clôture des marchés européens lundi, tandis que la livre valait 1,2690 USD contre 1,2690 USD lundi soir.

Parmi les matières premières, le Brent s'échange à 86,03 USD le baril contre 85,76 USD le baril à la clôture de lundi. L'or, quant à lui, s'échange à 2 324,66 USD l'once contre 2 329,22 USD lundi soir.

Le calendrier macroéconomique de mardi comprend le produit intérieur brut de l'Espagne à 0900 CEST.

A 1200 CEST, une réunion de l'Eurogroupe est prévue et à 1430 CEST, les données sur l'inflation seront publiées au Canada.

Aux États-Unis, le rapport sur la confiance des consommateurs sera publié à 1600 CEST.

Sur la Piazza Affari, aucun événement particulier n'est attendu.

