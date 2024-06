(Alliance News) - Les marchés d'actions du Vieux Continent se négocient à la baisse, après avoir enregistré des gains importants lors de la session précédente. Les participants au marché attendent les données PMI pour évaluer l'activité économique de la zone euro en juin.

En Allemagne, le secteur manufacturier s'est contracté à un rythme beaucoup plus rapide, ce qui a pesé sur l'indice PMI composite. En France, les indices PMI du secteur manufacturier et des services ont chuté de manière inattendue, indiquant une contraction plus importante.

Ainsi, le FTSE Mib était en baisse de 0,7 pour cent à 33 448,71.

Parmi les plus petites valeurs, les moyennes capitalisations abandonnent 0,4 % à 47 391,94, les petites capitalisations cèdent 0,3 % à 29 025,23, tandis que l'Italie Croissance évolue à parité à 8 136,58.

En Europe, le FTSE 100 de Londres était dans le rouge de 0,2 pour cent, tout comme le CAC 40 à Paris, tandis que le DAX 40 de Francfort était en baisse de 0,3 pour cent.

Sur la Piazza Affari, Saipem a pris un bon départ, augmentant de 1,1 % avec un nouveau prix de 2,15 euros par action, après le feu vert de la veille, qui a clôturé en hausse de 1,9 %.

ERG a également bien progressé, en hausse de 0,3 %, après le gain de la veille de 1,7 %.

En queue de peloton, STMicroelectronics abandonne 1,8% à 34,17 euros, après un gain de 0,6% la veille.

Moncler abandonne 0,5%. Morgan Stanley a réduit son objectif de cours de 65,00 à 58,00 euros. Barclays l'a en revanche relevé à 66,00 euros, contre 68,00 euros précédemment.

UniCredit - dans le rouge de 1,8% - a annoncé vendredi qu'il avait terminé la deuxième tranche de son programme de rachat 2023. La banque a racheté un total de 44,9 millions de ses propres actions ordinaires au cours de la deuxième tranche, représentant 2,7 % de son capital social, pour une valeur totale de 1,59 milliard d'euros.

Sur le segment des cadets, Lottomatica a bien progressé, augmentant de 1,4 pour cent, en position de clôturer la semaine avec un gain d'environ 3 pour cent.

Ferretti, quant à lui, a progressé de 1,0 %, après une baisse de 0,3 % la veille de la séance. Le titre, qui se négocie dans la zone des 2,98 euros, a un VWAP - prix moyen pondéré par les volumes - de 3,05 euros sur 30 jours.

Maire Tecnimont - en baisse de 1,3% - a déclaré jeudi que NextChem, par l'intermédiaire de sa filiale NextChem Tech, agira en tant qu'intégrateur de conception technologique pour développer l'ensemble de conception de processus pour l'unité de récupération d'hydrogène et de dioxyde de carbone du projet de développement Hail et Ghasha. Le projet Hail et Ghasha, qui a été attribué à Tecnimont - Maire's Integrated E&C Solutions - par ADNOC en octobre 2023 pour une valeur totale de 8,7 milliards USD, est l'une des initiatives les plus stratégiques au niveau mondial pour la décarbonisation de l'industrie de la transformation de l'énergie, a expliqué la société dans une note.

Fincantieri - en baisse de 2,0% - a annoncé que les actions pour l'augmentation de capital de 400 millions d'euros seront offertes à 2,62 euros chacune. La société émettra un maximum de 152,4 millions d'actions nouvelles, à raison de neuf actions nouvelles pour dix détenues. Le prix représente une décote de 32 % par rapport au prix théorique ex-droit. La contre-valeur totale de l'offre sera donc de 399,3 millions d'euros.

Intercos, en revanche, a chuté de 6,7 %, faisant l'objet de prises de bénéfices après cinq séances terminées à la hausse.

Sur le SmallCap, Conafi a progressé de 7,8% à 0,2250 EUR, se reprenant après deux séances parmi les baissiers.

Il y a également eu de bons achats sur Exprivia, qui a progressé de 6,7%. Le titre - qui ne respecte pas la date de détachement du dividende de 2022 - se négocie sur les talons de son gain de la veille, qui a clôturé en hausse de 4,4 %.

doValue - en baisse de 1,2 % - a déclaré que, suite à l'annonce de l'accord contraignant pour l'acquisition de Gardant, S&P Global Ratings et Fitch Ratings ont confirmé la note de crédit de l'émetteur et la note de défaut de l'émetteur de la société à "BB", avec des perspectives "stables". La confirmation de la notation et des perspectives reflète l'attente que l'intégration de Gardant permettra à doValue de réduire l'effet de levier, comme indiqué dans la note publiée.

Biesse, d'autre part, a baissé de 1,0% à 10,89 euros, après un vert de 3,8% lors de la séance précédente.

Parmi les PME, IMD International Medical Devices a gagné 6,6%, après deux séances clôturées par des chandeliers baissiers.

Comal, en hausse de 0,3%, a annoncé vendredi avoir remporté une commande de 1,2 million d'euros auprès d'un opérateur italien pour la fourniture du tracker Sun Hunter.

Radici a chuté de 5,0%, prenant des bénéfices après un gain de 14% à la veille de la négociation.

Matica Fintec a chuté de 2,9%, brisant une mini-tendance de quatre séances.

Parmi les devises, l'euro a changé de mains à 1,0677 USD contre 1,0718 USD jeudi à la clôture des marchés boursiers européens, tandis que la livre sterling valait 1,2645 USD contre 1,2675 USD jeudi soir.

Parmi les matières premières, le Brent s'échange à 85,57 USD le baril contre 85,40 USD le baril à la clôture de jeudi. L'or, quant à lui, se négocie à 2 360,7 USD l'once contre 2 369,60 USD la nuit dernière.

À New York, le Dow Jones a gagné 0,8 %, le Nasdaq a cédé 0,8 %, tandis que le S&P 500 a reculé de 0,3 %.

Sur les marchés boursiers asiatiques, le Nikkei a cédé 0,1 %, le Hang Seng a baissé de 1,6 % et le Shanghai Composite a reculé de 0,2 %.

Le calendrier macroéconomique de vendredi comprend, à 1030 CEST, le PMI composite britannique.

À 1300 CEST, l'indice de confiance des consommateurs espagnols est attendu et, à 1430 CEST, les ventes au détail et l'indice des prix des produits de base seront publiés au Canada.

Les PMI américains seront également publiés à 1545 CEST.

Aucun événement spécial n'est prévu sur la Piazza Affari.

Par Maurizio Carta, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à redazione@alliancenews.com

Copyright 2024 Alliance News IS Italian Service Ltd. Tous droits réservés.