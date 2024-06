(Alliance News) - Vendredi, les principales places boursières européennes ont clôturé en territoire négatif, la Piazza Affari faisant la plus mauvaise affaire d'une journée où le secteur bancaire en particulier a affaibli la cote.

Ainsi, le FTSE Mib a clôturé dans le rouge de 1,1 % à 33 308,77, le Mid-Cap a cédé 0,9 % à 47 159,22, tout comme le Small-Cap à 28 835,20, tandis que l'Italian Growth a cédé 0,4 % à 8 106,30.

En Europe, le FTSE 100 de Londres a terminé dans le rouge de 0,4 pour cent, tout comme le DAX 40 de Francfort, tandis que le CAC 40 de Paris a cédé 0,5 pour cent.

Dans les nouvelles macroéconomiques d'outre-mer, l'indice PMI pour le secteur des services américain publié par S&P Global vendredi a augmenté à 55,1 en juin contre 54,8 le mois précédent, indiquant la plus forte expansion de l'activité du secteur des services depuis avril 2022 et dépassant nettement les attentes du marché de 53,7, selon les estimations préliminaires.

Quant à l'indice PMI composite, il a atteint 54,6 en juin, son plus haut niveau depuis avril 2022, contre 54,5 en mai selon les données préliminaires. Enfin, l'indice PMI manufacturier américain a atteint un plus haut de trois mois à 51,7, contre 51,3 en mai, dépassant ainsi les prévisions.

En ce qui concerne les matières premières, "les prix du pétrole ont peu varié au cours de la journée, mais ont tout de même enregistré leur deuxième semaine consécutive de gains de plus de 10 pour cent par rapport à leur niveau le plus bas de début juin. Le renforcement du dollar américain a exercé une pression sur les métaux précieux, le prix de l'or ayant baissé de plus de 1 % et celui de l'argent de plus de 3 %", a commenté Axel Rudolph, analyste principal de marché sur la plateforme de négociation en ligne IG.

Sur le MIB, Hera s'est bien comportée, dans le vert de 1,4 %, tout comme Saipem et Nexi, en hausse de 1,2 % et 1,4 %, tandis que le secteur bancaire a souffert, avec Banca Monte dei Paschi di Siena en baisse de 3,8 %, précédée par Amplifon, toujours dans le rouge de 3,8 %, et Banca Popolare di Sondrio, en baisse de 2,8 %.

Terna a également baissé, de 0,4 %. Selon les données de la société, la demande d'électricité en mai était de 24,7 milliards de kWh, en hausse de 1,9 % par rapport à mai 2023.

Cette évolution positive, qui ne récupère que partiellement le chiffre de mai de l'année dernière où une baisse de 7,4 % avait été enregistrée, a été obtenue avec un nombre égal de jours ouvrables, 22, et une température moyenne mensuelle sensiblement conforme à celle de mai 2023.

Le chiffre de la demande d'électricité n'a pas changé par rapport au mois de mai de l'année précédente, confirmant une croissance à un rythme plus lent en raison d'une légère reprise dans l'industrie de 1,4 % et d'une plus vive dans les services.

Au niveau territorial, l'évolution tendancielle en mai a été de 1,8 % dans le Nord et le Centre, et de 2,3 % dans le Sud et les Îles. Sur les cinq premiers mois de l'année, la demande nationale est en hausse de 1,1% par rapport à la même période en 2023.

Dans le segment des cadets, Fincantieri a baissé de 1,5 %. La société et Viking ont annoncé vendredi qu'ils avaient signé des contrats pour la construction de deux navires de croisière.

Les navires seront basés sur les caractéristiques des navires précédents déjà construits par Fincantieri pour cet armateur et seront livrés entre 2028 et 2029. La valeur de l'opération a été qualifiée d'"importante".

Maire Tecnimont - en baisse de 1,4 pour cent - a déclaré jeudi que NextChem, par l'intermédiaire de sa filiale NextChem Tech, agira en tant qu'intégrateur de conception technologique pour développer l'ensemble de conception de processus pour l'unité de récupération d'hydrogène et de dioxyde de carbone du projet de développement Hail et Ghasha.

Le projet Hail et Ghasha, qui a été attribué à Tecnimont - Maire's Integrated E&C Solutions - par ADNOC en octobre 2023 pour une valeur totale de 8,7 milliards USD, est l'une des initiatives les plus stratégiques au niveau mondial pour la décarbonisation de l'industrie de la transformation de l'énergie, a expliqué la société dans une note.

Iren a augmenté de 1,0 % après avoir annoncé mercredi qu'elle avait signé une nouvelle ligne de crédit verte de 200 millions d'euros sur 18 ans avec la Banque européenne d'investissement, qui sera utilisée pour soutenir les investissements durables du groupe entre 2023 et 2027 liés à des projets de résilience du réseau électrique.

Sesa - en hausse de 1,7 pour cent - a déclaré jeudi qu'elle avait clôturé l'année au 30 avril avec un chiffre d'affaires consolidé et d'autres revenus de 3,21 milliards d'euros, contre 2,90 milliards d'euros en 2023, ce qui représente une croissance de 10 pour cent.

Parmi les petites capitalisations, doValue a chuté de 2,0 % après avoir déclaré que, suite à l'annonce de l'accord contraignant pour l'acquisition de Gardant, S&P Global Ratings et Fitch Ratings ont confirmé la note de crédit de l'émetteur et la note de défaut de l'émetteur à "BB", avec des perspectives "stables".

La confirmation de la notation et des perspectives reflète l'attente que l'intégration de Gardant permettra à doValue de réduire l'effet de levier, selon la note publiée.

Leonardo - en baisse de 1,6% sur le Mib - a annoncé la signature d'un accord pour la vente de sa participation dans Industria Italiana Autobus à Seri Industrial, qui est dans le rouge de 0,6%.

Selon l'accord, Seri Industrial reprendra 98% du capital social tandis que les 2% restants continueront d'être détenus par Invitalia, déjà actionnaire avec Leonardo d'Industria Italiana Autobus.

Parmi les PME, ESI a augmenté de 7,1 % après avoir annoncé vendredi qu'elle avait signé un contrat pour la construction d'une centrale photovoltaïque, qui sera construite dans la province d'Alessandria, commandée par un opérateur international de premier plan dans le secteur de l'énergie.

La commande porte sur la conception, la construction et l'installation d'une centrale photovoltaïque de 5 MWP dans la région du Piémont.

Le montant de la commande, qui s'élève à environ 4,2 millions d'euros, sera comptabilisé au cours des exercices 2024 et 2025.

Ecomembrane a perdu 1,7% après avoir annoncé que SBS Solar, filiale à 55% d'Ecomembrane et faisant partie du périmètre de consolidation, a signé un contrat cadre de trois ans avec un opérateur énergétique de premier plan pour la conception et la fourniture de suiveurs solaires Solaxis à axe unique sur neuf centrales photovoltaïques, qui seront construites dans le futur, pour une capacité installée totale de plus de 100MW.

La valeur totale des matériaux achetés au titre du contrat-cadre, pour les quatre premières centrales sous exclusivité, est estimée et ne dépassera pas 6,5 millions d'euros sur une période de trois ans.

Comal a augmenté de 0,6 % après avoir annoncé vendredi qu'elle avait remporté une commande de 1,2 million d'euros auprès d'un opérateur italien pour la fourniture du tracker Sun Hunter.

Le tracker est conçu et fabriqué par Comal dans son usine de Montalto di Castro. Il s'agit d'un produit de pointe, qui a déjà fait l'objet d'un grand nombre d'installations, et qui permet d'augmenter considérablement les niveaux d'énergie produits par la centrale et de réduire fortement les dégâts causés par le vent.

À New York, le Dow Jones est à parité, le Nasdaq est en hausse de 0,1 % et le S&P 500 est en baisse de 0,1 %.

Parmi les devises, l'euro s'échange à 1,0686 USD contre 1,0718 USD jeudi à la clôture des marchés boursiers européens, tandis que la livre vaut 1,2626 USD contre 1,2675 USD jeudi soir.

Parmi les matières premières, le baril de Brent s'échange à 85,78 USD contre 85,40 USD à la clôture de jeudi. L'or, quant à lui, se négocie à 2 338,90 USD l'once contre 2 369,60 USD la nuit dernière.

Le calendrier macroéconomique de lundi s'ouvre avec les données sur les attentes des entreprises allemandes et l'indice IFO de confiance des entreprises en Allemagne à 1000 CEST.

À 1200 CEST au Royaume-Uni, les données sur la tendance des commandes industrielles sont attendues, tandis qu'au même moment, il y a la réunion de l'Eurogroupe et le rapport mensuel de la Buba en Allemagne.

Une heure plus tard, c'est au tour de l'indice de confiance des consommateurs espagnols et des données sur les investissements directs étrangers chinois.

Parmi les sociétés cotées sur la Piazza Affari, aucune annonce particulière n'est attendue.

