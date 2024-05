(Alliance News) - Maire Tecnimont Spa a annoncé jeudi qu'un consortium comprenant sa filiale Tecnimont - Integrated E&C Solutions et Baker Hughes s'est vu attribuer par Sonatrach un contrat d'ingénierie, d'approvisionnement et de construction pour la construction de trois stations de compression, ainsi que pour l'amélioration du système de collecte de gaz, dans le champ gazier de Hassi R'mel, à 550 kilomètres au sud d'Alger.

La valeur totale du contrat est d'environ 2,3 milliards d'USD, dont 1,7 milliard d'USD pour Tecnimont.

Selon la société, ce champ est le plus grand d'Algérie et l'un des plus grands du monde.

Le projet comprend la construction de trois stations de compression de gaz, dont des turbocompresseurs capables de comprimer environ 188 millions de mètres cubes de gaz naturel par jour. En outre, le projet inclut la modernisation du système de collecte, qui comprend plus de 300 km de pipelines reliant les puits. Le projet devrait être achevé dans un délai de 39 mois à compter de la date d'entrée en vigueur du contrat.

Alessandro Bernini, PDG du groupe Maire, a déclaré : "Après l'attribution de l'usine d'alkylbenzène dans la zone industrielle de Skikda en mars dernier, Sonatrach s'appuie une fois de plus sur les capacités d'exécution de notre groupe. Le développement de ce nouveau projet important renforce notre relation commerciale avec Sonatrach et surtout les relations bilatérales entre l'Italie et l'Algérie. Ce prix représente en fait une forte reconnaissance pour l'ensemble de la chaîne de valeur italienne, qui s'est associée au consortium Baker Hughes et, plus généralement, a un impact économique important sur notre pays".

Maire se négocie dans le vert de 3,3 % à 7,85 euros par action.

