(Alliance News) - Maire Tecnimont Spa a annoncé jeudi que NextChem, par le biais de sa filiale NextChem Tech, agira en tant qu'intégrateur de conception technologique pour développer l'ensemble de conception de processus pour l'unité de récupération d'hydrogène et de dioxyde de carbone du projet de développement de Hail et Ghasha.

Le projet Hail et Ghasha, dont le projet a été attribué à Tecnimont - Maire's Integrated E&C Solutions - par ADNOC en octobre 2023 pour une valeur totale de 8,7 milliards USD, est l'une des initiatives les plus stratégiques à l'échelle mondiale pour la décarbonisation de l'industrie de la transformation de l'énergie, a expliqué l'entreprise dans une note.

L'étendue des travaux de NextChem Tech comprend le PDP pour la station de compression de gaz brut, l'unité de déshydratation et de séparation, la station de compression de CO2, et d'autres installations associées basées sur les meilleures technologies et solutions.

Alessandro Bernini, PDG de Maire, a déclaré : "Ce projet démontre la force de l'approche intégrée du groupe et la façon dont nous pouvons soutenir les clients à travers un large éventail de solutions de décarbonisation. Grâce à son expertise unique et distinctive, NextChem s'intégrera à Tecnimont en travaillant sur l'un des projets les plus innovants au monde. En outre, nous proposons et mettons en œuvre des solutions innovantes pour réduire les émissions et optimiser la consommation d'énergie, ce qui permet une efficacité significative en termes d'opex et de capex".

Maire Tecnimont se négocie dans le vert de 0,6 pour cent à 7,25 euros par action.

Par Claudia Cavaliere, journaliste à Alliance News

