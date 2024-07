(Alliance News) - Maire Tecnimont Spa a annoncé lundi que NextChem a obtenu une étude de faisabilité et un contrat Pre-FEED - Pre Front-End Engineering Design - de FertigHy, basé sur ses technologies propriétaires NX Stami Green AmmoniaTM et NX Stami Nitric AcidTM et intégrant le savoir-faire en matière d'hydrogène et d'électrolyseurs dans une solution technologique consolidée.

Le consortium FertigHy, établi en 2023, est composé de plusieurs actionnaires couvrant l'ensemble de la chaîne de valeur, notamment EIT InnoEnergy, RIC Energy, Maire, Siemens Financial Services, InVivo et Heineken.

FertigHy est un exemple d'acteurs industriels européens décidant d'investir en Europe pour la décarbonisation progressive de l'économie, a expliqué la société dans une note.

La première usine, dont la construction devrait commencer en 2027, produira un demi-million de tonnes par an d'engrais azotés durables à partir d'hydrogène obtenu grâce à des énergies renouvelables et à de faibles émissions de carbone.

Le consortium a l'intention de reproduire ce concept intégré dans d'autres pays européens, avec un avantage potentiel de réduction des émissions estimé à un million de tonnes de CO2 par an et par usine.

Alessandro Bernini, PDG de Maire, a déclaré : "Les engrais sont un secteur stratégique pour l'économie de chaque pays et nous sommes fiers de contribuer à leur durabilité en Europe et dans le monde. En tirant parti de notre approche intégrée, du développement de projets aux capacités d'exécution, Maire est en mesure d'offrir à l'industrie des engrais des solutions technologiques qui aident à atteindre les objectifs de décarbonisation requis par les réglementations européennes".

