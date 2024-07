(Alliance News) - La Piazza Affari a clôturé la séance de lundi en forte hausse, l'issue incertaine des élections françaises ayant stimulé le sentiment et, en particulier, les achats sur les banques.

La possibilité d'un gouvernement technique pour diriger la France, avec un parlement profondément divisé, a rebondi sur les marchés boursiers à travers l'Europe et a réduit les écarts avec l'Allemagne pour Paris et Rome. Les banques, qui avaient chuté davantage que les autres valeurs la semaine dernière, ont tiré la reprise.

Au premier tour, la formation d'extrême droite de Mme Le Pen a obtenu 33,5 %, contre 28,5 % pour la gauche et 22,1 % pour M. Macron. Tous les observateurs s'accordent à dire que le Rassemblement l'emportera, mais qu'il n'aura pas le contrôle absolu du parlement et qu'il devra finalement opter pour un gouvernement technique afin de sortir de l'impasse probable. Et un gouvernement technique hésiterait à prendre des mesures fiscales imprudentes, ce qui aurait plutôt pour effet d'effrayer les marchés.

Le FTSE Mib a clôturé lundi en hausse de 1,7 % à 33 716,54, le Mid-Cap a gagné 0,5 % à 47 047,59, le Small-Cap a augmenté de 0,6 % à 28 844,54, et l'Italie Growth a clôturé juste au-dessus de la parité à 8 117,38.

En Europe, le FTSE 100 de Londres a clôturé en hausse de 0,3 %, le CAC 40 de Paris a gagné 1,3 % et le DAX 40 de Francfort a progressé de 0,4 %.

Le secteur bancaire a clôturé une bonne session, la Banca Monte dei Paschi menant les gains avec une augmentation de 6,7 % à 4,6790 euros par action.

La force a également été observée chez BPER Banca, qui a gagné 5,8 %, la banque émilienne faisant de nouveau parler d'elle après deux séances clôturées par des chandeliers baissiers.

UniCredit a gagné 4,6 %, après la hausse de vendredi, bien qu'avec une augmentation plus modeste de 0,1 %.

Banca Mediolanum - en hausse de 2,7 % - a déclaré vendredi qu'elle avait acheté 333 000 de ses propres actions ordinaires entre le 24 et le 28 juin. Les actions ont été acquises à un prix moyen de 10,5582 euros par action, pour une valeur totale de 3,5 millions d'euros.

Terna, pour sa part, a gagné 1,2 %. Goldman Sachs a réduit son objectif de cours de 7,95 EUR à 7,60 EUR par action, avec une recommandation qui est passée de "neutre" à "vendre".

Tenaris - en baisse de 0,7 % - a annoncé l'achat de 4,6 millions d'actions entre le 24 et le 28 juin. Les actions ont été rachetées à un prix moyen de 14,3237 EUR pour une valeur totale de 66,1 millions EUR.

Du côté des valeurs moyennes, Banca Ifis - en hausse de 5,4 % et en tête de liste - a annoncé vendredi qu'elle avait achevé avec succès la restructuration d'une titrisation de 1,2 milliard d'euros impliquant des créances d'affacturage pour compte propre.

Fincantieri a gagné 11 pour cent, après une chute de 0,2 pour cent dans le rouge de la séance précédente.

Le groupe Moltiply a augmenté de 2,6 pour cent. Mavriq - la marque institutionnelle naissante qui regroupe les marques du groupe Moltiply - a annoncé lundi l'acquisition de Switcho, une plateforme italienne qui recherche et sélectionne les meilleures offres d'énergie avec un modèle d'affaires entièrement numérique. Plus précisément, Mavriq a signé un accord contraignant pour acquérir 80% des actions de Switcho Srl, auprès de Marco Tricarico, Redi Vyshka, Francesco Laffi et d'investisseurs privés, dont Azimut.

Le Juventus Football Club - en hausse de 2,3 % - a annoncé qu'il avait conclu un accord avec Aston Villa Football Club pour l'acquisition pure et simple des droits d'enregistrement du joueur Douglas Luiz Soares de Paulo pour un montant de 50 millions d'euros, payable en quatre exercices, plus des frais supplémentaires de 1,5 million d'euros.

Parmi les quelques titres baissiers, d'Amico a perdu 2,2 % après trois séances de bougies haussières au cours desquelles il a progressé de 12 % au total.

En queue de convoi, Ariston Holding et Maire Tecnimont ont perdu 2,7 %. Maire a annoncé lundi que NextChem avait obtenu une étude de faisabilité et un contrat Pre-FEED (Pre Front-End Engineering Design) de FertigHy, basé sur ses technologies propriétaires NX Stami Green AmmoniaTM et NX Stami Nitric AcidTM et intégrant le savoir-faire en matière d'hydrogène et d'électrolyseur dans une solution technologique consolidée.

Le consortium FertigHy, établi en 2023, est composé de plusieurs actionnaires couvrant l'ensemble de la chaîne de valeur, notamment EIT InnoEnergy, RIC Energy, Maire, Siemens Financial Services, InVivo et Heineken.

Du côté des petites capitalisations, Fiera Milano s'est bien comportée, en hausse de 5,1 % après une baisse de 0,3 % lors de la séance précédente.

Sogefi, en revanche, a augmenté de 6,6% à 3,38 euros par action après une hausse de 1,9% vendredi.

Bestbe Holding a fait la plus mauvaise opération, chutant de 33% et avec des actions valant 0,001 euro chacune.

Parmi les PME, Espe a perdu 2,2% après avoir ouvert en hausse de 12%.

Arterra Bioscience, d'autre part, a augmenté de 3,6% à 2,28 euros par action, sa sixième session consécutive avec une bougie haussière.

Porto Aviation Group - inchangé à 4,20 euros - a annoncé vendredi qu'il commencerait son programme de rachat de 300 000 euros, qui a déjà été approuvé par les actionnaires. La société a pour objectif de racheter un maximum de 35 000 de ses propres actions ordinaires entre le 1er juillet et le 5 octobre 2025 au plus tard.

UCapital24 - en baisse de 5,7 % - a annoncé que l'assemblée extraordinaire des actionnaires avait approuvé à l'unanimité la fusion de Swisstech Consulting avec UCapital24.

À New York, à l'heure actuelle, le Dow Jones est en légère hausse à 39 129,70, le Nasdaq est en hausse de 0,3 % à 17 785,29 et le S&P est à parité à 5 460,04.

Parmi les devises, l'euro s'échange à 1,0723 USD contre 1,0710 USD vendredi à la clôture des marchés boursiers européens, tandis que la livre vaut 1,2641 USD contre 1,2637 USD vendredi soir.

Parmi les matières premières, le baril de Brent s'échange à 85,33 USD contre 86,26 USD à la clôture de vendredi. L'or, quant à lui, s'échange à 2 321,13 USD l'once contre 2 330,60 USD vendredi soir.

Le calendrier macroéconomique de mardi s'ouvre avec les données sur les prix de détail au Royaume-Uni, attendues à 0101 CEST, et se poursuit avec le chômage espagnol à 0900 CEST et le chômage italien une heure plus tard.

A 1100 CEST, l'espace est donné au déficit public italien et à l'inflation de la zone euro, qui arrivera en même temps que le taux de chômage de la zone euro.

Focus sur le discours de Jerome Powell, numéro un de la Réserve fédérale, à 1530 CEST, et celui du président de la Banque centrale européenne, attendu au même moment.

Depuis les États-Unis, les regards se porteront sur les nouveaux emplois JOLT, attendus à 1600 CEST, et sur les stocks hebdomadaires de pétrole, attendus à 2230 CEST.

Parmi les entreprises en bourse, CleanBnB et SosTravel.com devraient publier leurs résultats.

Par Giuseppe Fabio Ciccomascolo, journaliste senior d'Alliance News

