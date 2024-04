Maire Tecnimont SpA est une société italienne à la tête d'un groupe industriel international spécialisé dans la transformation des ressources naturelles (ingénierie des installations en aval du pétrole et du gaz). Par l'intermédiaire de sa filiale NextChem, elle opère dans le domaine de la chimie verte et des technologies de soutien à la transition énergétique. Le groupe Maire Tecnimont est présent dans environ 45 pays et compte une cinquantaine de sociétés opérationnelles.

Secteur Construction et ingénierie