L'Europe en hausse après les données sur l'inflation américaine

(Alliance News) - Les principaux marchés européens ont clôturé en hausse mercredi après la publication du taux d'inflation annuel américain, qui a ralenti pour le neuvième mois consécutif à 5,0 % en mars, le plus bas depuis mai 2021, contre 6,0 % en février.

Le chiffre est inférieur aux prévisions du marché de 5,2 pour cent, mais l'inflation de base, excluant les aliments et l'énergie, est apparue comme prévu à 5,6 pour cent en glissement annuel par rapport à 5,5 pour cent en février, préparant le terrain pour une nouvelle hausse des taux de 25 points de base par la Réserve fédérale le mois prochain.

Le Federal Open Market Committee se réunira entre le 2 et le 3 mai, et selon l'outil FedWatch du CME, il y a une probabilité de 67 % qu'il augmente les taux d'un quart de point, faisant passer la fourchette des taux des fonds fédéraux de 5,00 % à 5,25 %.

"Les marchés ont d'abord bénéficié des données plus faibles que prévu sur l'inflation américaine en mars, mais ils ont ensuite perdu leurs gains car l'inflation de base reste obstinément élevée", explique Axel Rudolph, analyste de marché senior sur la plateforme de trading en ligne IG.

Ainsi, le FTSE Mib a clôturé en hausse de 0,4 pour cent à 27 629,34.

Parmi les plus petites valeurs, le Mid-Cap a clôturé dans le rouge de 0,2 pour cent à 43 685,10, le Small-Cap a terminé dans le vert de 0,1 pour cent à 29 880,50, et l'Italy Growth a clôturé en baisse de 0,4 pour cent à 9 415,62.

En Europe, le FTSE 100 de Londres a terminé en hausse de 0,5 %, le CAC 40 de Paris a clôturé en hausse de 0,1 % et le DAX 40 de Francfort a progressé de 0,3 %,

Sur la liste principale de Piazza Affari, UniCredit - qui a clôturé en hausse de 2,7 % - a annoncé mercredi qu'elle avait acheté 11,1 millions de ses propres actions ordinaires entre le 3 et le 6 avril.

Les actions ont été acquises à un prix moyen de 17,9170 euros par action, pour une valeur totale de 198,2 millions d'euros.

Iveco Group a suivi, en hausse de 1,9%, tandis que CNH Industrial a terminé en hausse de 1,3% après avoir annoncé que sa filiale CNH Industrial Capital LLC a finalisé son offre d'obligations de 600 millions de dollars, avec un coupon de 4,550% et une échéance en 2028, à un prix d'émission de 98,9%.

Azimut Holding a progressé de 0,3 % après avoir annoncé mardi qu'elle avait enregistré des entrées nettes positives de 621 millions d'euros en mars, ce qui porte ses entrées nettes depuis le début de l'année à 2,6 milliards d'euros.

Pour le seul mois de mars, 83 % des entrées nettes ont été canalisées vers des produits de gestion d'actifs. Le total des actifs, y compris les actifs sous administration, s'élevait à 83,0 milliards d'euros à la fin du mois de mars, dont 57,3 milliards d'euros d'actifs sous gestion.

Sur le marché des valeurs moyennes, Fincantieri a clôturé en hausse de 1,4 pour cent après avoir annoncé jeudi qu'elle avait acheté 3,1 millions de ses propres actions, soit environ 0,2 pour cent de son capital social, entre le 29 mars et le 3 avril 2023.

Les actions ont été achetées à un prix moyen pondéré en fonction du volume de 0,5887 EUR chacune, net de commissions, pour une valeur totale de 1,8 million EUR.

En tête, les actions B de MFE, en hausse de 2,7 %. Juventus FC, en baisse de 0,8 %, mais en bas de l'échelle, Seco, en baisse de 2,1 %.

Saras, en baisse de 2,1%, et Tod's, en baisse de 2,1%, sont également en baisse.

Maire Tecnimont - dans le vert par 0,6% - a annoncé mercredi que sa filiale NextChem Holding avait complété l'acquisition d'une participation de 83,5% dans Conser, une société de technologie propriétaire et d'ingénierie de processus basée à Rome, annoncée le 23 janvier 2023.

La contre-valeur de la transaction est d'environ 35,8 millions d'euros, dont 28,4 millions d'euros payés aujourd'hui et 7,4 millions d'euros différés, sous réserve de la réalisation de certaines conditions.

Du côté des petites capitalisations, Greenthesis - dans le rouge de 2,1 % - a déclaré avoir terminé l'année 2022 avec un bénéfice net de 18,6 millions d'euros, en hausse par rapport aux 10 millions d'euros de l'année précédente.

Les revenus se sont élevés à 171,7 millions d'euros, contre 155,9 millions d'euros l'année précédente. Plus précisément, les principaux secteurs d'activité, à savoir l'élimination, le traitement et la récupération, l'assainissement de l'environnement et la production d'énergie, ont enregistré une augmentation de 13 %, de 0,7 % et de 80 %, respectivement, par rapport aux valeurs enregistrées au cours de la même période de l'année précédente.

Conafi Presitò a fait un bond en avant, terminant dans le vert de 25 % à 0,42 EUR par action.

Parmi les PME, Promotica a clôturé en hausse de 4,2% après avoir annoncé mercredi que sa collaboration avec Selex Gruppo Commerciale en tant qu'unique entrepreneur général pour la conception et la gestion du catalogue premium national pour une valeur totale de plus de 11 millions d'euros a été confirmée pour 2023.

Agatos a clôturé en hausse de 9,8%. Le titre a perdu 1,5 % au cours du dernier mois, 29 % au cours des six derniers mois et environ 41 % au cours des douze derniers mois.

TraWell a perdu 2,6 %. La société a renouvelé sa coopération avec l'aéroport d'Olbia pour la saison estivale 2023.

L'aéroport d'Olbia est le deuxième aéroport le plus fréquenté de l'île et la principale porte d'entrée du nord-est de la Sardaigne. Il constitue le meilleur choix pour la Côte d'Émeraude, l'île de La Maddalena et le golfe d'Orosei. Elle se trouve à seulement 4 km du centre d'Olbia, à 30 km de Porto Cervo et à 60 km de Santa Teresa di Gallura.

Growens - qui est dans le rouge de 3,4 pour cent - a déclaré mardi que ses ventes étaient en hausse au premier trimestre 2023 par rapport à la même période en 2022.

Dans la branche SaaS - Software as a service -, la société a fait état d'un chiffre d'affaires annuel récurrent provenant des abonnements de 29,4 millions d'euros, en hausse de 23% par rapport à la même période en 2022 où il était de 23,6 millions d'euros.

À Wall Street, au plus fort des échanges, le Dow Jones était en hausse de 0,2 %, le S&P 500 dans le vert de 0,1 % et le Nasdaq en baisse de 0,1 %.

Parmi les devises, l'euro s'est échangé à 1,0983 USD contre 1,0909 USD à la clôture de mardi. La livre, quant à elle, vaut 1,2465 USD contre 1,2419 USD hier soir.

Parmi les matières premières, le baril de Brent vaut 87,00 USD contre 85,33 USD mardi soir. L'or, quant à lui, s'échange à 2 006,42 USD l'once contre 2 019,65 USD l'once à la clôture d'hier.

Sur le calendrier économique de jeudi, la balance commerciale de la Chine est attendue à 0500 CEST, tandis qu'à 0800 CEST, le PIB du Royaume-Uni, les données de production industrielle et manufacturière et la balance commerciale arrivent.

Au même moment, c'est-à-dire à 0800 CEST, l'indice des prix à la consommation sera publié en Allemagne, tandis qu'à 1000 CEST, la production industrielle de l'Italie est attendue, suivie, à 1100 CEST, par celle de la zone euro.

À 1110 CEST, les adjudications de BTP à trois et sept ans auront lieu et à 1200 CEST l'indice Thomson Reuters IPSOS du sentiment des consommateurs pour l'Italie, la France et l'Allemagne sera publié.

À 1300 CEST, on attend des États-Unis le rapport mensuel de l'OPEP et dans l'après-midi, à 1430 CEST, l'indice des principaux prix à la production et les demandes initiales d'allocations de chômage.

Sur la Piazza Affari, aucun événement particulier n'est prévu.

