La filiale de Maire Tecnimont acquiert une participation majoritaire dans Conser

(Alliance News) - Maire Tecnimont Spa a annoncé mercredi que sa filiale NextChem Holding Spa a finalisé l'acquisition d'une participation de 83,5 % dans la société Conser Spa, basée à Rome et spécialisée dans les technologies propriétaires et l'ingénierie des processus, annoncée le 23 janvier 2023.

La contre-valeur de la transaction est d'environ 35,8 millions d'euros, dont 28,4 millions d'euros payés aujourd'hui et 7,4 millions d'euros différés, sous réserve de la réalisation de certaines conditions. L'accord d'acquisition comprend également une clause de complément de prix basée sur la réalisation de résultats d'exploitation spécifiques pour les années 2023 et 2024 et une structure d'options de vente et d'achat sur la participation restante de 16,5 % à exercer au cours des trois prochaines années.

Fondée il y a plus de 50 ans, "Conser peut compter sur un portefeuille extrêmement diversifié de brevets technologiques consacrés à la transition énergétique et aux procédés de chimie fine à haute valeur ajoutée, y compris des technologies flexibles et rentables pour l'anhydride maléique, le butanediol et le succinate de diméthyle, qui sont des éléments clés pour la production de plastiques biodégradables. Dotés d'excellentes propriétés de biodégradation, ces plastiques présentent des perspectives de marché très prometteuses en raison d'une demande croissante, notamment en Asie", peut-on lire dans une note.

Avec cette transaction, 'Maire renforce son leadership dans le secteur de la transition énergétique et de l'économie circulaire en ajoutant à son portefeuille des technologies innovantes et durables pour les intermédiaires plastiques biodégradables et les produits chimiques de spécialité à haute valeur ajoutée. Ces technologies seront exploitées sur de nouveaux marchés grâce au réseau de vente mondial de MAIRE et à sa capacité d'exécution de projets intégrés. D'autres opportunités de croissance pourraient résulter du développement d'un polymère entièrement biodégradable ou biosourcé, en ligne avec la stratégie de décarbonisation entreprise par le groupe".

Maire Tecnimont se négocie dans le vert de 0,3 % à 3,88 euros par action.

Par Chiara Bruschi, journaliste à Alliance News

