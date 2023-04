Les entreprises Maire remportent des contrats d'une valeur de 90 millions de dollars

(Alliance News) - Maire Tecnimont Spa a annoncé mercredi qu'un certain nombre de sociétés de son unité Sustainable Technology Solutions, directement contrôlée par Nextchem Holding, ont obtenu plusieurs nouveaux contrats de licences technologiques et de services d'ingénierie d'une valeur totale d'environ 90 millions de dollars.

Ces contrats ont été attribués par des clients internationaux, principalement en Europe et en Extrême-Orient.

En particulier, Stamicarbon, la société d'innovation et de technologie de l'azote détenue directement par Nextchem Holding, a obtenu des contrats de licence, de conception de processus et de fourniture d'équipements pour une usine d'urée à très faible consommation d'énergie dans la province de Jiangxi, en Chine. Il s'agira de la plus grande usine économe en énergie au monde, d'une capacité de 3 850 tonnes par jour, et de la septième usine au monde basée sur la conception propriétaire innovante de Stamicarbon, qui réduit la consommation de vapeur d'environ 35 % et la consommation d'eau de refroidissement d'environ 16 % par rapport aux procédés conventionnels.

Les actions de Maire Tecnimont sont en hausse de 2,1 % à 4,06 euros par action.

Par Giuseppe Fabio Ciccomascolo, journaliste senior d'Alliance News

