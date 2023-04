Les marchés boursiers en baisse avant l'inflation de la zone euro

(Alliance News) - Mercredi, les principaux marchés boursiers européens sont entrés en territoire négatif au début de la journée, alors que les données sur l'inflation de la zone euro sont attendues.

Ainsi, le FTSE Mib était dans le rouge de 0,1% à 27 874,61, le Mid-Cap était en baisse de 0,2% à 44 056,58, le Small-Cap cédait 0,4% à 30 046,31 et l'Italie Growth était en baisse de 0,2% à 9 298,65.

En Europe, le CAC 40 à Paris était dans le rouge, le FTSE 100 à Londres était en baisse de 0,3 pour cent, et le DAX 40 à Francfort était en baisse de 0,2 pour cent.

Dans les nouvelles macroéconomiques, l'augmentation annuelle des prix à la consommation au Royaume-Uni a légèrement ralenti à 10,1 % en mars, contre 10,4 % en février. Il s'agit d'un ralentissement moins important que prévu, le consensus du marché cité par FXStreet prévoyant que l'inflation britannique tombe en dessous de 10 %, à 9,8 %.

Les immatriculations de voitures dans l'UE ont augmenté de 29 % en glissement annuel pour atteindre le chiffre record de 1,0 million d'unités en mars 2023, soit le huitième mois consécutif d'augmentation.

Sur la liste principale de la Piazza Affari, avant l'ouverture, Saipem, qui est maintenant dans le vert de 0,8 pour cent, a annoncé qu'il avait été attribué par Eni - en baisse de 0,6 pour cent - une extension de contrat de deux ans pour l'utilisation du navire de forage Santorini.

L'extension du contrat, qui assurera la continuité de l'activité actuelle, prendra effet à partir d'août 2023 et s'élève à environ 280 millions USD. Ce montant sera complété par des revenus supplémentaires provenant d'investissements dans l'amélioration des installations pour un montant d'environ 15 millions d'USD.

Telecom Italia a ouvert juste en dessous du pair après avoir annoncé mardi soir qu'elle avait reçu des offres améliorées pour son réseau de la part de Cassa Depositi e Prestiti Spa-Macquarie Infrastructure and Real Assets (Europe) et de Kohlberg Kravis Roberts & Co.

Plus précisément, CDP-Macquarie a relevé son offre de 18 milliards d'euros à 19,3 milliards d'euros, tandis que KKR a porté son offre sur le réseau de TIM à 19 milliards d'euros, plus un éventuel complément de prix de 2 milliards d'euros en cas de fusion des réseaux de TIM et d'Open Fiber.

La balle est maintenant dans le camp du conseil d'administration de l'ancien monopoleur, convoqué pour le 4 mai, qui devra décider quelle offre accepter. Vivendi, l'un des principaux actionnaires de TIM, n'est pas représenté au conseil d'administration, qui continue d'exiger une valorisation du réseau de 31 milliards d'euros et qui, selon les rumeurs, pourrait descendre à 26 milliards d'euros au maximum.

FinecoBank est en baisse de 0,5 %, après avoir annoncé mardi que l'agence S&P Global Ratings a confirmé sa note à long terme "BBB" avec des perspectives stables, tout en maintenant sa note à court terme "A-2".

Du côté des valeurs moyennes, Maire Tecnimont a gagné 1,2%, après avoir annoncé mercredi que plusieurs sociétés appartenant à la business unit Sustainable Technology Solutions, directement contrôlée par Nextchem Holding, ont obtenu plusieurs nouveaux contrats de licences technologiques et de services d'ingénierie d'une valeur totale d'environ 90 millions de dollars.

MFE-MediaForEurope a publié ses résultats pour 2022, après avoir annoncé une baisse des revenus à 2,80 milliards d'euros, contre 2,91 milliards d'euros en 2021.

Au cours de la période, le bénéfice net a chuté à 216,9 millions d'euros, contre 374,1 millions d'euros, mais il est resté supérieur au dernier chiffre pré-Covid de 190,3 millions d'euros en 2019. Le résultat net ajusté, quant à lui, s'élève à 247,5 millions d'euros. Malgré cela, le conseil d'administration a décidé de proposer la distribution d'un dividende de 0,05 EUR par action ordinaire de classe A et B. Les premières sont dans le vert de 1,5 million d'euros. Les premières sont dans le vert de 1,1%, tandis que les secondes ne sont pas encore négociées.

Acea - dans le vert de 1,1 % - a annoncé mardi que l'assemblée générale avait nommé le nouveau conseil d'administration, qui restera en fonction pendant trois exercices, à savoir jusqu'à l'approbation des états financiers pour l'année 2025.

Ont ainsi été élus Barbara Marinali - confirmée par la suite comme présidente du conseil -, Fabrizio Palermo, Nathalie Tocci, Angelo Piazza, Elisabetta Maggini, Alessandro Picardi, Luisa Melara, Thomas Devedjian, Vincenza Patrizia Rutigliano, Alessandro Caltagirone, Massimiliano Capece Minutolo Del Sasso, Antonino Cusimano et Antonella Rosa Bianchessi.

Webuild - dans le rouge de 0,6% - a annoncé mardi que sa filiale américaine Lane, dans le cadre d'une coentreprise, avait été sélectionnée comme soumissionnaire privilégié pour réaliser exclusivement l'étude qui définira la réalisation du projet, actuellement estimé à 1 milliard de dollars en valeur totale, pour la modernisation de l'échangeur Westshore de Tampa.

Sur le segment des petites capitalisations, Eems Italia a chuté de 0,4%, après avoir annoncé qu'elle avait approuvé les principaux résultats de l'exercice clos le 31 décembre 2022, ayant enregistré une perte nette de 2,3 millions d'euros, contre une perte de 287 000 euros au cours de la même période de l'année précédente.

La perte d'exploitation s'est élevée à 2,2 millions d'euros, contre une perte de 990 000 euros en 2021.

Elica - qui n'est pas encore cotée en bourse - a annoncé mardi qu'elle avait conclu un partenariat stratégique avec Ilve, une société italienne spécialisée dans les systèmes de cuisson, qui lui permettra de se développer dans le monde de la cuisine domestique en commercialisant également des fours et des tables de cuisson à induction.

Mondo TV a gagné 0,4 %, après avoir annoncé lundi qu'elle avait conclu un accord préliminaire pour signer un accord de prévente avec la chaîne de télévision italienne Rai Kids pour la série Agent 203, commandée par la chaîne de télévision allemande Super RTL et coproduite avec Toon2Tango.

L'accord prévoit une licence de sept ans pour les droits de télévision gratuite et de vidéo à la demande pour le territoire italien, et sa valeur correspond à environ 8 % du chiffre d'affaires de la société mère pour 2023.

En tête de liste, Bioera, dans le vert de 8,1% à 0,11 euro par action, tandis qu'Autostrade Meridionali poursuit sa dynamique positive, en hausse de 5,2%.

Parmi les PME, Shedir Pharma - stable à 4,82 euros par action - a indiqué mardi avoir enregistré des revenus nets consolidés de 14,2 millions d'euros au premier trimestre 2023, en hausse de 44% par rapport à la même période de l'année précédente, où ils s'élevaient à 9,9 millions d'euros.

Defence Tech Holding a perdu 0,5%, après avoir annoncé l'entrée de Tinexta - dans le rouge de 0,6% sur le Mid - comme nouveau partenaire stratégique dans son actionnariat. Tinexta a finalisé aujourd'hui l'achat de 20% du capital de Defence Tech à travers son propre véhicule détenu à 100%.

Le transfert de la participation à Tinexta a été finalisé après la réalisation de toutes les conditions préalables énoncées dans l'accord contraignant pertinent, y compris l'autorisation de Golden Power et la réception de la confirmation du panel de la Borsa Italiana qu'il n'est pas nécessaire de promouvoir une offre publique d'achat à la suite de la simple souscription du Tinexta Call", peut-on lire dans la note de la société.

En Asie, le Nikkei 225 a clôturé en baisse de 0,2 pour cent à 28 606,76 mercredi, le Shanghai Composite a baissé de 0,7 pour cent à 3 370,13 et le Hang Seng a baissé de 1,1 pour cent à 20 414,04.

À New York, à la clôture de mardi, le Dow Jones a clôturé juste en dessous du pair à 33 976,63, le Nasdaq a légèrement baissé à 12 153,41 et le S&P 500 a gagné 0,9 pour cent à 4 154,87.

Parmi les devises, l'euro s'est échangé à 1,0970 USD contre 1,0962 USD à la clôture de mardi. La livre, quant à elle, valait 1,2466 USD contre 1,2425 USD hier soir.

Parmi les matières premières, le baril de Brent vaut 84,34 USD 84,75 USD mardi soir. L'or, quant à lui, s'échange à 2 006,70 USD l'once contre 2 020,85 USD l'once à la clôture d'hier.

Sur le calendrier économique de mercredi, à 1000 CEST, le compte courant et le compte courant non ajusté des variations saisonnières de la zone euro sont attendus. Une heure plus tard, toujours pour la zone euro, les données sur l'inflation seront publiées.

D'outre-mer, à 1300 CEST, ce sera le tour des données hypothécaires américaines.

À 14h30 CEST, le Canada publiera des données sur les nouvelles constructions et l'indice des prix des produits industriels, tandis que deux heures plus tard, les États-Unis publieront les stocks de pétrole brut.

Parmi les sociétés cotées sur la Piazza Affari, les résultats de Covivio, Estrima, Gismondi 1754, OVS, Renergetica et Saipem sont attendus.

Par Claudia Cavaliere, journaliste à Alliance News

