Maire Tecnimont, NextChem gagne une étude pour la production de biométhane

(Alliance News) - Maire Tecnimont Spa a annoncé vendredi que sa filiale NextChem, qui fait partie de la business unit Sustainable Technology Solutions, après avoir terminé l'étude d'ingénierie avancée pour la méthanisation dans le cadre du projet Salamandre en Normandie, s'est vu attribuer un nouveau contrat par Storengy pour réaliser une nouvelle étude d'ingénierie avancée pour la gazéification des déchets de bois et la purification du système de gaz de synthèse afin de produire du biométhane.

"L'étendue du travail de NextChem comprend également l'évaluation et l'estimation des activités d'ingénierie, d'approvisionnement et de construction pour l'ensemble de la gazéification et de la méthanisation du projet, y compris les unités auxiliaires connexes, qui feront partie de la décision d'investissement finale du client", a expliqué la société dans une note.

L'usine, d'une capacité estimée à 11 000 tonnes de biométhane par an, sera le premier projet commercial de ce type au monde, alimentant le réseau en méthane produit par la pyrogazéification de déchets de bois.

Alessandro Bernini, PDG du groupe Maire, a déclaré : "Ce nouveau contrat avec Storengy est une nouvelle preuve du savoir-faire reconnu de MAIRE dans le développement et la mise en œuvre de technologies pour la transition énergétique, conformément aux nouvelles réglementations de l'UE pour la production de gaz de synthèse et de biométhane à partir de déchets de bois et de biomasse.

Maire est en baisse de 0,5 % à 3,95 euros par action.

