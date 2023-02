Maire Tecnimont, à NextChem étude de faisabilité pour une usine de capture de co2

(Alliance News) - Maire Tecnimont Spa a annoncé lundi que sa filiale NextChem s'est vu confier par Foresight Group une étude de faisabilité pour une usine durable de capture du dioxyde de carbone et de production de méthanol dans l'usine de valorisation énergétique des déchets d'Eta à Manfredonia, dans les Pouilles.

Foresight Group est un gestionnaire de fonds de 13 milliards d'euros qui réalise des investissements axés sur la durabilité et possède de nombreux actifs dans le monde, notamment des usines de valorisation énergétique des déchets, explique M. Maire dans une note.

NextChem sera chargé d'identifier la meilleure proposition pour décarboniser l'usine, en fournissant une solution sur mesure grâce à son portefeuille technologique. Le projet vise à valoriser environ 200 000 tonnes par an de dioxyde de carbone, actuellement émis dans l'atmosphère, en le combinant avec de l'hydrogène vert pour produire un carburant durable.

À l'issue de l'étude de faisabilité, de la conclusion du processus d'autorisation et de la décision finale d'investissement qui s'ensuit, l'exécution des phases d'ingénierie et de construction sera réalisée par les filiales du groupe Maire Tecnimont "selon une approche intégrée visant à valoriser les aptitudes et compétences distinctives du groupe".

Alessandro Bernini, PDG de Maire Tecnimont Group et de NextChem, a déclaré : "Ce prix jette les bases de la réalisation de l'un des plus importants projets de valorisation du CO2 en Italie, renforçant le rôle de Maire Tecnimont Group en tant qu'acteur de la décarbonisation de l'industrie et de la transition énergétique. Nous sommes fiers de commencer à soutenir Foresight Group dans la réalisation des objectifs de durabilité de l'usine ETA de Manfredonia".

Maire Tecnimont est en hausse de 1,4% à 3,69 euros par action.

