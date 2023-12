(Alliance News) - Maire Tecnimont Spa a annoncé mercredi que Conser, un donneur de licence de technologies de plastiques biodégradables et une filiale de Nextchem, une société du groupe Maire, s'est vu attribuer un contrat de licence de technologie et de fourniture de catalyseur par un client important dans le cadre d'un projet plus vaste dans le nord-ouest de la Chine.

Le contrat comprend la licence, la conception du procédé pour la technologie Duetto de CONSER et l'assistance technique pendant l'exécution du projet, jusqu'à la mise en service et le démarrage.

Selon le communiqué de presse, Conser fournira également le catalyseur pour l'hydrogénation. La technologie Duetto offre une solution viable en termes de CapEx, OpEx et d'efficacité énergétique pour produire, avec le même procédé, du butanediol et du succinate de diméthyle, les deux intermédiaires nécessaires à l'obtention de polymères biodégradables.

Alessandro Bernini, PDG de Maire, a déclaré : "Depuis l'acquisition de Conser en avril 2023, nous avons travaillé à renforcer notre proposition technologique pour la production de polymères biodégradables. Le résultat de ces efforts est que nous allons maintenant de la licence de technologie et de la conception de processus à haute valeur ajoutée à la fourniture de catalyseurs. Ce prix est une nouvelle démonstration de notre large portefeuille de solutions technologiques de pointe pour soutenir nos clients dans le processus de transition énergétique".

L'action Maire Tecnimont est dans le vert de 1,9 % à 4,75 euros par action.

Par Chiara Bruschi, journaliste à Alliance News

