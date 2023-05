Maire Tecnimont confirme ses prévisions après une hausse de 31,5 % de son chiffre d'affaires au premier trimestre

Les perspectives pour 2023 prévoient un chiffre d'affaires compris entre 3,8 millions d'euros et 4,2 millions d'euros, ainsi qu'une marge bénéficiaire de base d'environ 6 à 7 %.

Maire Tecnimont a annoncé un bénéfice de base de 58,0 millions d'euros et une croissance à deux chiffres de son chiffre d'affaires dans ses deux unités d'affaires - ingénierie et construction et solutions technologiques durables.

"Les résultats du premier trimestre approuvés aujourd'hui confirment la validité de notre modèle d'entreprise", a déclaré l'administrateur délégué Alessandro Bernini dans un communiqué, ajoutant : "Soutenus par un carnet de commandes atteignant 7,9 milliards d'euros et d'importantes opportunités commerciales, nous attendons avec impatience le reste de l'année 2023".

(1 dollar = 0,9060 euro)