Maire Tecnimont remporte un contrat de 1,5 milliard de dollars pour la conception d'une usine de polypropylène au Viêt Nam

HANOI (Reuters) - La société vietnamienne Stavian Quang Yen Petrochemical JSC a annoncé jeudi qu'elle avait attribué au groupe d'ingénierie italien Maire Tecnimont un contrat pour la conception d'une usine de polypropylène d'une valeur de 1,5 milliard de dollars dans le pays.

Le contrat de 10 mois signé le même jour à Hanoi porte sur le développement de l'usine qui sera construite dans la province septentrionale de Quang Ninh, a indiqué Stavian dans un communiqué.

Stavian a déclaré précédemment que l'usine commencerait ses opérations commerciales à partir du quatrième trimestre de 2026 et produirait 600 000 tonnes de polypropylène par an pour approvisionner les fabricants d'appareils ménagers, d'automobiles, d'appareils électroniques et d'équipements médicaux.