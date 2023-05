Maire Tecnimont signe un accord sur l'énergie verte avec l'Azerbaïdjan

Un protocole d'accord a été signé lors d'une conférence sur l'énergie à Bakou par le vice-ministre azéri de l'énergie, Elnur Soltanov, et le PDG de Maire Tecnimont, Alessandro Bernini, a indiqué l'entreprise italienne.

Les deux parties ont convenu "d'évaluer les opportunités commerciales dans le domaine des énergies vertes, à savoir les énergies renouvelables, la réduction de l'empreinte carbone des actifs existants, le captage, l'utilisation et le stockage du carbone, ainsi que le développement et la mise en œuvre de technologies à faible émission de carbone, de transformation des déchets en énergie, d'hydrogène vert et de biocarburants", a déclaré Maire dans un communiqué.