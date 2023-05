Maire annonce un accord de prêt de 40 millions d'euros

(Alliance News) - Maire Spa a annoncé jeudi la signature d'un nouvel accord de prêt de 40 millions d'euros avec BPER Corporate & Investment Banking, soutenu à 80% par une garantie accordée par SACE Spa, afin de renforcer la structure financière du groupe.

Le prêt est principalement destiné à répondre aux besoins financiers - y compris les investissements en recherche et développement et le fonds de roulement - de la société mère Maire et de Tecnimont Spa, la principale société d'exploitation du groupe basée en Italie.

Le prêt, avec une échéance en décembre 2028 et une période de préamortissement de 3 ans, prévoit un taux égal à l'Euribor 3 mois plus une marge de 1,7% par an, en plus du coût de la garantie accordée par la SACE, et peut être remboursé en tout ou en partie à tout moment sans pénalités.

Alessandro Bernini, CEO de Maire, a déclaré : "Cette nouvelle opération contribue à la diversification de nos sources de financement et à l'optimisation de notre structure financière en ligne avec les orientations de développement du groupe".

Maire Tecnimont a clôturé jeudi dans le rouge de 0,8% à 3,42 euros par action.

Par Chiara Bruschi, journaliste à Alliance News

