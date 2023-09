(Alliance News) - Maire Tecnimont Spa a annoncé mardi que son conseil d'administration a approuvé l'émission d'une obligation non convertible de premier rang non garantie liée à la durabilité, avec une valeur nominale à taux fixe et non notée comprise entre un minimum de 120 millions d'euros et un maximum de 200 millions d'euros.

Pour Maire, il s'agit de la deuxième émission obligataire après une obligation d'un montant total de 165 millions d'euros en 2018, qui a été placée avec succès auprès d'investisseurs institutionnels italiens et européens de premier plan, ainsi que sur le marché de détail italien.

L'obligation, avec une dénomination minimale par unité de 1 000,00 EUR et un prix d'émission égal à 100 % de la valeur nominale, aura une durée de cinq ans et prévoira une option de remboursement anticipé volontaire à partir de la troisième année.

Le taux d'intérêt, dont la détermination aura lieu peu avant le lancement de l'opération, sera fixe et ne sera pas inférieur à 6% sur une base annuelle, reconnu sur une base semestrielle.

L'entreprise continue ainsi d'intégrer ses objectifs de durabilité dans sa gestion financière, comme elle l'a fait en 2019 avec l'emprunt Schuldschein lié à l'ESG. L'emprunt obligataire tiendra en effet compte du cadre de financement lié à la durabilité approuvé lors de la réunion d'hier.

L'emprunt obligataire prévoira une augmentation du taux d'intérêt - de 0,25 % pour chaque objectif non atteint jusqu'à un maximum de 0,50 % - à partir de l'année suivant l'année de reconnaissance, fixée à l'exercice 2025.

En particulier, Maire s'engage à : réduire ses propres émissions directes et indirectes de CO2 de 35 % par rapport au niveau de 2018 ; réduire les émissions de CO2 de ses fournisseurs de 9 %, notamment grâce à l'intensité d'émission dite Scope 32 liée aux biens et services à contenu technologique achetés, mesurée en tonnes de CO2 par rapport à la valeur ajoutée, par rapport au niveau de 2022.

Le placement débutera en septembre et se terminera en octobre. Il sera destiné aux investisseurs institutionnels et particuliers européens en Italie et au Luxembourg.

Mardi, Maire a clôturé dans le vert, avec une hausse de 0,2 %, à 3,81 euros par action.

Par Chiara Bruschi, journaliste à Alliance News

