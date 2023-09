(Alliance News) - Maire Tecnimont Spa annonce ce jeudi que l'offre publique des "Senior Unsecured Sustainability-Linked Notes Due 5 October 2028" lancée le 26 septembre a été clôturée aujourd'hui de manière anticipée, grâce à la forte demande des investisseurs institutionnels et particuliers qui a permis d'atteindre le montant maximum de 200 millions d'euros le troisième jour.

Dans le cadre de cette offre, des obligations d'un montant total de 200 millions d'euros ont été souscrites à un prix d'émission de 100 % de leur valeur nominale, représenté par 200 000 obligations d'une valeur nominale de 1 000 euros chacune.

Alessandro Bernini, PDG de Maire, a déclaré : "Le succès extraordinaire de l'offre témoigne de la forte appréciation de la solidité de Maire et de son engagement concret en faveur de la durabilité, qui, à partir d'aujourd'hui, est également profondément intégré dans la gestion financière. La confiance témoignée par les investisseurs institutionnels et les épargnants est une source d'extrême satisfaction pour nous et représente une nouvelle confirmation de la validité de notre stratégie en tant que facilitateurs de la transition énergétique".

L'action Maire a augmenté de 1,6 % pour atteindre 3,77 euros par action.

