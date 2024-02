(Alliance News) - Maire Tecnimont Spa a annoncé mercredi que NextChem, à travers sa filiale NextChem Tech, a signé un accord contraignant pour acquérir 80% de HyDEP Srl et 100% de Dragoni Group Srl.

Le prix d'achat des deux actions est d'environ 3,6 millions d'euros.

L'accord comprend également une clause de complément de prix basée sur la réalisation d'objectifs techniques dans les 30 mois suivant la clôture, ainsi que des options de vente et d'achat sur la participation restante de 20 % dans HyDEP, exerçables dans les 36 mois suivant la clôture, a expliqué la société dans une note.

Basées toutes deux en Italie, HyDEP et le groupe Dragoni sont des sociétés de services d'ingénierie réputées dans les secteurs mécanique et électrochimique, avec une forte expertise dans la conception de processus et plus de 20 ans d'expérience dans le secteur de l'hydrogène vert, y compris en matière de brevets. Leurs services vont de la conception mécanique et des procédés à la validation, au prototypage et à la certification.

Mercredi, Maire Tecnimont a clôturé dans le vert, avec une hausse de 3,6 %, à 5,01 euros par action.

