(Alliance News) - Maire Tecnimont Spa a annoncé jeudi que sa filiale Tecnimont a achevé avec succès l'achèvement mécanique de la réhabilitation d'une ancienne usine pour une filiale de Nigerian National Petroleum Company au Nigeria.

Les travaux de réhabilitation, attribués en avril 2021 pour une valeur totale de 1,5 milliard USD, comprennent des activités d'ingénierie, d'approvisionnement et de construction (EPC) dans le but de restaurer la capacité de production du complexe de Port Harcourt à au moins 90 %.

Alessandro Bernini, directeur général du groupe Maire, a déclaré : "Nous sommes fiers d'avoir franchi cette étape en satisfaisant pleinement aux exigences de contenu local en employant 100 % de sous-traitants nigérians pour la phase de construction. Notre expertise technologique et notre savoir-faire en matière d'ingénierie permettent au Nigeria de revitaliser la gestion des ressources naturelles. Le projet a représenté plus de 9,5 millions d'heures de travail, avec d'excellentes performances en termes de santé, de sécurité et d'environnement, aucun accident n'ayant entraîné d'arrêt de travail. Ce projet confirme l'engagement du groupe dans la région subsaharienne".

