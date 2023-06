Maire remporte de nouveaux contrats d'une valeur d'environ 260 millions USD

(Alliance News) - Maire Tecnimont Spa a annoncé mardi que ses filiales des unités d'affaires Integrated E&C Solutions et Sustainable Technology Solutions ont obtenu de nouveaux contrats d'une valeur totale d'environ 260 millions de dollars de la part de clients internationaux, principalement en Europe, en Asie et en Amérique du Sud.

En particulier, KT-Kinetics Technology a obtenu un contrat dans la BU IE&CS pour une usine de prétraitement par PKN Orlen, une multinationale polonaise opérant dans le domaine du raffinage et de la vente de carburant principalement en Europe centrale.

Le projet a une durée de 24 mois.

L'usine de prétraitement, qui sera construite à la raffinerie de P?ock dans le centre de la Pologne, traitera les huiles végétales, les huiles de cuisson usagées et les graisses animales pour produire du diesel renouvelable (également connu sous le nom d'huile végétale hydrotraitée) pour les marchés locaux et internationaux.

NextChem, qui fait partie de l'unité commerciale Sustainable Technology Solutions, agira en tant qu'intégrateur de technologie pour le projet. Il s'agira de la première usine de ce type en Pologne et elle contribuera aux plans de décarbonisation du pays, conformément aux directives de l'Union européenne.

Alessandro Bernini, PDG de Maire Tecnimont, a déclaré : "Ce prix décerné par PKN témoigne de l'expertise de Maire dans le domaine des carburants renouvelables et de la création de valeur à partir de biocarburants de deuxième génération obtenus à partir de cultures à des fins non alimentaires. Grâce à l'approche intégrée entre les unités d'affaires du groupe, Maire confirme son rôle de facilitateur et d'intégrateur de technologies dans la transition énergétique."

