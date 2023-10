(Alliance News) - Maire Tecnimont Spa a annoncé lundi qu'elle avait remporté de nouveaux contrats d'une valeur totale d'environ 60 millions de dollars dans son unité commerciale Sustainable Technology Solutions.

En particulier, a précisé la société dans une note, STS a obtenu des contrats de licence et de fourniture d'équipements pour une usine d'urée "Ultra Low Energy" en Chine, pour le client Shandong Lianmeng Chemical Company.

L'usine, d'une capacité de 2 334 tonnes par jour, sera située à Shouguang, dans la province de Shandong, en Chine, et sera la huitième usine d'urée au monde à utiliser le concept propriétaire Ultra-Low Energy sous licence de Stamicarbon, le concédant de licence de la technologie des engrais azotés de NextChem.

Cette conception permet de réduire de 35 % la consommation de vapeur et de 16 % la consommation d'eau de refroidissement, ce qui constitue une économie d'énergie inégalée sur le marché.

STS réalisera également une étude de préfaisabilité pour un important producteur d'engrais du Moyen-Orient afin de définir la configuration du processus d'une usine d'ammoniac vert de 450 mtpj, qui sera basée sur sa technologie propriétaire Stami Green Ammonia.

En outre, NextChem s'est vu attribuer par un important client la fourniture de travaux d'ingénierie et d'équipement pour la modification d'un système auxiliaire d'une unité d'hydrogène existante qui a été précédemment conçue et licenciée par KT-Kinetics Technologies, qui fait partie de l'unité commerciale IE&CS, et qui doit maintenant être modifiée pour réduire son impact sur l'environnement.

Ces nouveaux contrats, dont environ 40 % ont été attribués au cours du troisième trimestre, "représentent une réalisation majeure pour l'unité commerciale STS, renforçant la position de Maire en tant qu'acteur technologique mondial, et fournissent une preuve supplémentaire de la proposition de valeur de l'entreprise, l'un des facteurs clés de la réalisation de son plan décennal", indique le communiqué.

L'action Maire Tecnimont est en hausse de 0,5 % à 4,38 euros par action.

