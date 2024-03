(Alliance News) - Maire Tecnimont Spa a annoncé lundi que sa filiale Nextchem a signé un accord contraignant pour acquérir 100% de GasConTec Gmbh, une société innovante spécialisée dans le développement technologique et l'ingénierie des procédés.

GCT a été fondée en 2017 et est basée à Bad Homburg, en Allemagne. Elle détient plus de 80 brevets et un savoir-faire important dans la synthèse de produits à faible empreinte carbone tels que l'hydrogène, l'ammoniac, le méthanol, les oléfines, l'essence et les procédés intégrés méthanol/ammoniac.

Le portefeuille de l'entreprise comprend notamment le reformage autothermique, une technologie éprouvée qui permet de produire de l'hydrogène à faible empreinte carbone avec des taux de capture du CO2 très élevés. Les avantages de cette technologie sont des rendements élevés en hydrogène avec des besoins énergétiques externes minimes, ce qui garantit l'efficacité et la rentabilité, en particulier dans les usines à grande échelle.

GCT est également reconnue dans l'industrie pour son expertise en matière d'ingénierie des procédés. La société possède une usine de démonstration à l'échelle industrielle pour l'oxydation partielle à haute pression située en Allemagne, qui est une référence mondiale pour l'industrie.

L'accord prévoit un montant total de 30 millions d'euros, dont 15 millions d'euros seront versés dans les deux ans suivant la conclusion de l'accord à la réalisation d'étapes spécifiques et un complément de prix pouvant atteindre 15 millions d'euros, à verser en fonction de la signature et de l'exécution de certains accords de licence relatifs aux technologies de GCT dans les sept ans suivant la conclusion de l'accord, qui devrait avoir lieu au deuxième trimestre 2024.

Alessandro Bernini, PDG de Maire Tecnimont, a déclaré : "Cette acquisition, la deuxième cette année, marque une étape importante dans le renforcement du portefeuille de Nextchem avec des technologies distinctives à faible teneur en carbone. Le savoir-faire et les compétences en ingénierie des procédés de GCT soutiendront fortement le développement de procédés innovants pour la production de produits chimiques à faible empreinte carbone, renforçant ainsi le positionnement stratégique de Maire en tant que facilitateur industriel de la transition énergétique".

Les actions de Maire Tecnimont ont clôturé lundi en hausse de 2,7 %, à 5,47 euros par action.

Par Giuseppe Fabio Ciccomascolo, reporter principal d'Alliance News

Commentaires et questions à redazione@alliancenews.com

Copyright 2024 Alliance News IS Italian Service Ltd. Tous droits réservés.