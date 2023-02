Maire se développe dans l'économie circulaire en nous reprenant CatC

(Alliance News) - Maire Tecnimont Spa a annoncé lundi que sa filiale NextChem Spa a signé un accord avec Biorenova Spa pour acquérir, développer et industrialiser sa technologie propriétaire CatC, un procédé de recyclage chimique continu pour la récupération de monomères - composants de base de la chaîne de valeur des plastiques - avec un haut degré de pureté à partir de déchets plastiques différenciés, en particulier du polyméthacrylate de méthyle.

NextChem a l'intention d'industrialiser CatC sur le marché du plexiglas, puis d'étendre progressivement son utilisation à d'autres plastiques à valeur ajoutée, car la technologie est adaptée à la dépolymérisation du polystyrène, un plastique largement utilisé dans de nombreuses applications industrielles, de l'emballage alimentaire à l'électronique et à l'automobile, entre autres. En outre, une optimisation plus poussée de la technologie permettrait d'accéder au marché plus large des polyoléfines.

La technologie CatC a été développée dans les Abruzzes, où la première usine de développement commercial a déjà été construite. Les échantillons de monomères ont été entièrement validés par les clients potentiels. Une fois industrialisé, CatC constituera une alternative rentable et compétitive aux autres technologies de dépolymérisation du plexiglas, car les monomères peuvent être utilisés directement sans traitement supplémentaire.

Biorenova est une PME innovante active dans le développement de technologies propriétaires d'économie circulaire, notamment dans les domaines de la récupération de matériaux par la technologie CatC et de la production d'hydrogène biologique.

NextChem détiendra 51% du capital de la nouvelle société, qui possède la technologie CatC. Biorenova conservera les 49% restants. La clôture, soumise aux conditions typiques de ce type de transaction, est prévue pour le 30 avril 2023.

"Cette acquisition est stratégiquement importante car elle permet au groupe d'élargir son portefeuille technologique et de pénétrer de nouveaux marchés. Les revenus attendus de cette activité devraient augmenter progressivement pour atteindre un montant total de 30 millions d'euros d'ici 2028. Après cette période, les revenus devraient être de l'ordre de 15 à 20 millions d'euros par an", a déclaré la société.

NextChem, par le biais de la nouvelle société, agira en tant que donneur de licence technologique, fournisseur d'ingénierie de processus à haute valeur ajoutée et d'équipement critique.

Alessandro Bernini, PDG du groupe Maire Tecnimont, a déclaré : "Avec cet accord, nous élargissons encore le portefeuille technologique du groupe dans les technologies de dépolymérisation, après notre expertise dans le recyclage chimique. Progressivement, nous appliquerons cette technologie innovante à d'autres marchés à valeur ajoutée. Il s'agit d'un nouveau pas en avant pour le modèle de district circulaire de NextChem, qui intègre des technologies de décarbonisation et de recyclage, en tirant parti de notre leadership dans la chaîne de valeur des plastiques".

L'action de Maire Tecnimont a clôturé lundi en hausse de 0,6 pour cent à 3,70 euros par action.

