(Alliance News) - Maire Tecnimont Spa a annoncé mardi que NextChem, à travers sa filiale NextChem Tech, a finalisé l'acquisition de 80% de HyDEP Srl et de 100% de Dragoni Group Srl.

Le prix de la transaction est d'environ 3,6 millions d'euros, payés d'avance. L'accord comprend également une clause de complément de prix basée sur la réalisation d'objectifs techniques dans les 30 mois suivant la clôture de la transaction, ainsi que des options de vente et d'achat sur la participation restante de 20% dans HyDEP, exerçables dans les 36 mois suivant la clôture de la transaction.

Basés en Italie, HyDEP et le groupe Dragoni sont des sociétés de services d'ingénierie réputées dans les secteurs de la mécanique et de l'électrochimie. "Avec plus de deux décennies d'expérience dans la technologie de l'hydrogène vert, les deux sociétés sont fières de leurs brevets technologiques et de leurs capacités de conception de processus", souligne Maire dans une note. Leurs services couvrent un large éventail, allant de la conception mécanique et de processus au prototypage et à la certification de cheminées d'électrolyse de l'eau et de systèmes connexes.

NextChem combinera son savoir-faire technologique avec l'expertise en électrochimie de HyDEP et du Groupe Dragoni pour développer et mettre en œuvre des solutions propriétaires pour la production d'hydrogène vert. En outre, l'expertise de HyDEP dans la conception et la production de systèmes d'électrolyse à petite échelle contribuera au développement d'une capacité de production d'hydrogène vert distribuée pour soutenir la décarbonisation des petites et moyennes entreprises et la mobilité.

Les fondateurs Mario et Matteo Dragoni resteront impliqués dans la gestion de HyDep et du Groupe Dragoni, qui conserveront des activités indépendantes sur leurs marchés respectifs.

Les actions de Maire Tecnimont ont baissé de 1,0 % à 7,75 euros par action.

Par Chiara Bruschi, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à redazione@alliancenews.com

Copyright 2024 Alliance News IS Italian Service Ltd. Tous droits réservés.