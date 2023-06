Un consortium dirigé par Maire remporte un contrat EPC de 300 millions USD

(Alliance News) - Maire Tecnimont Spa a annoncé vendredi qu'un consortium composé de sa filiale Tecnimont Spa, qui fait partie de l'unité commerciale Integrated E&C Solutions, et d'Orascom Construction SAE s'est vu attribuer un contrat d'ingénierie, d'approvisionnement et de construction clé en main à prix forfaitaire pour une usine d'acide nitrique et de nitrate d'ammonium par KIMA - Egyptian Chemical Industries Company.

La valeur totale du contrat pour le consortium est de 300 millions d'USD, dont la part de Tecnimont est d'environ 220 millions d'USD. La finalisation du contrat est subordonnée à l'exécution du montage financier.

Les travaux comprennent principalement l'ingénierie, la fourniture de tous les matériaux et équipements - à réaliser par Tecnimont - ainsi que les activités de construction à réaliser par Orascom Construction. L'usine, qui devrait être achevée au cours du premier semestre 2026, produira 600 tonnes par jour d'acide nitrique, qui sera entièrement transformé en 800 tonnes par jour de nitrate d'ammonium granulé, destiné à être vendu aux agriculteurs locaux pour augmenter le rendement de leurs cultures, ainsi qu'à l'exportation vers les marchés internationaux.

Ce projet fait suite à la grande usine d'urée et d'ammoniac de KIMA, construite par Tecnimont et Orascom Construction et lancée avec succès en 2020 dans le même complexe industriel, situé dans le gouvernorat d'Assouan, en Haute-Égypte.

Alessandro Bernini, directeur général de Maire, a déclaré : "Nous sommes honorés de poursuivre notre collaboration avec un acteur aussi important que KIMA pour soutenir la chaîne de valeur des engrais en Égypte. Avec ce prix, nous consolidons une relation durable et fructueuse et renforçons notre empreinte industrielle en Afrique du Nord, grâce à notre forte capacité à exécuter des projets EPC".

Les actions de Maire Tecnimont sont en hausse de 0,1 % à 3,37 euros par action.

Par Giuseppe Fabio Ciccomascolo, journaliste senior d'Alliance News

Commentaires et questions à redazione@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News IS Italian Service Ltd. Tous droits réservés.