PARIS, 23 octobre (Reuters) - Les principales Bourses européennes évoluent en légère baisse lundi dans les premiers échanges, dans un contexte de marché toujours plombé par le conflit au Proche-Orient et les craintes d'une propagation.



La prudence domine par ailleurs en amont d'une semaine riche en indicateurs économiques et résultats d'entreprises, sans oublier la réunion de la Banque centrale européenne (BCE).



À Paris, le CAC 40 perd 0,19% à 6.803,48 points vers 07h45 GMT. À Londres, le FTSE 100 cède 0,29% et à Francfort, le Dax recule de 0,35%.



L'indice EuroStoxx 50 est en baisse de 0,22%, le FTSEurofirst 300 se replie de 0,18% et le Stoxx 600



cède 0,31%.



Aux valeurs, Dassault Aviation gagne 2,1%, après une information de La Tribune selon laquelle l'Arabie saoudite a demandé au groupe une proposition chiffrée pour l'acquisition éventuelle de 54 Rafale.



La cotation de Maisons du Monde est suspendue sur un repli de 0,47% après déjà une suspension plus tôt en séance alors que le titre s'est envolé jusqu'à 12% dans les premiers échanges. Contacté, Euronext n'avait pas encore répondu à une demande de commentaires.



(Rédigé par Blandine Hénault, édité par Kate Entringer)