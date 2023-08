Maisons du Monde est spécialisé dans la création, la fabrication et la commercialisation d'articles de décoration (linge de maison, vaisselle, ustensiles de cuisine, miroirs, cadres, etc.) et de mobiliers (lits, tables, chaises, fauteuils, canapés, armoires, mobilier de jardin, etc.). Le CA par famille de produit se répartit comme suit : - articles de décoration (59,5%) ; - mobiliers (40,5%). La commercialisation est assurée à travers un réseau de magasins (71% du CA ; 357 points de vente détenus à fin 2022, dont 217 en France) et internet (29%). 53,5% du CA est réalisé en France.