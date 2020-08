Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

(+2,95% à 14,30 euros)Le spécialiste de la décoration et du mobilier s'est adjugé la première place du SBF 120 ce mercredi, portant ses gains à plus de 2% sur une semaine. Lundi, Citi avait relevé son objectif de cours de 10 euros à 16 euros et confirmé sa recommandation d'Achat sur la valeur.