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    MDM   FR0013153541

MAISONS DU MONDE

(MDM)
  Rapport
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09:42MAISONS DU MONDE : Document AMF CP. 2022DD857246
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Maisons du Monde : Document AMF CP. 2022DD857246

16/08/2022 | 09:42
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2022DD857246

12 août 2022

FR0013153541 - DD152836

INFORMATION

Déclaration individuelle relative aux opérations des personnes mentionnées à l'article L.621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la société

LA PRESENTE NOTIFICATION N'A PAS FAIT L'OBJET D'UN CONTROLE DE L'AMF ET EST ETABLIE

SOUS LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DU DECLARANT.

NOM /FONCTION DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA PERSONNE ETROITEMENT LIEE :

LAURE HAUSEUX, ADMINISTRATRICE

NOTIFICATION INITIALE / MODIFICATION:

Notification initiale

COORDONNEES DE L'EMETTEUR

NOM : MAISONS DU MONDE

LEI : 9695009DV2698O4ZBU71

DETAIL DE LA TRANSACTION 1

DATE DE LA TRANSACTION : 11 août 2022

LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Paris

NATURE DE LA TRANSACTION : Acquisition

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action

CODE D'IDENTIFICATION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : FR0013153541

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 10.7000 Euro

VOLUME : 500.0000

INFORMATIONS AGREGEES

PRIX : 10.7000 Euro

VOLUME : 500.0000

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON

DETAIL DE LA TRANSACTION 2

DATE DE LA TRANSACTION : 06 avril 2022

LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Paris

NATURE DE LA TRANSACTION : Acquisition

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action

CODE D'IDENTIFICATION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : FR0013153541

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 17.0000 Euro

VOLUME : 1 000.0000

INFORMATIONS AGREGEES

PRIX : 17.0000 Euro

VOLUME : 1 000.0000

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON

DATE DE RECEPTION DE LA NOTIFICATION : 12 août 2022

COMMENTAIRES :

"Les données à caractère personnel collectées par le biais de ce formulaire font l'objet d'un traitement informatique réservé à l'usage exclusif de l'AMF pour l'accomplissement de ses missions. En application du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, le droit d'accès et le cas échéant, de rectification, d'effacement, d'opposition ou de limitation du traitement des données personnelles des personnes physiques les concernant, peut être exercé par courrier à l'adresse suivante : AMF - Délégué à la protection des données - 17 place de la Bourse, 75002 Paris ; et via le formulaire « données personnelles » accessible sur le site internet de l'AMF. Vous pouvez également introduire une réclamation au sujet du traitement de vos données auprès de la CNIL."

Disclaimer

Maisons du Monde SA published this content on 16 August 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 16 August 2022 07:41:08 UTC.


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Résultat net 2022 29,4 M 29,9 M -
Dette nette 2022 672 M 685 M -
PER 2022 16,7x
Rendement 2022 2,18%
Capitalisation 459 M 468 M -
VE / CA 2022 0,88x
VE / CA 2023 0,82x
Nbr Employés 7 192
Flottant 75,0%
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Tendances analyse technique MAISONS DU MONDE
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Evolution du Compte de Résultat
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Achat
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Objectif de cours Moyen 15,23 €
Ecart / Objectif Moyen 41,0%
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Regis Arsene Alexis Massuyeau Chief Financial Officer
Thierry Falque-Pierrotin Chairman
Guillaume Apostoly Chief Information Officer
Yohann Catherine Operations Director
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapi. (M$)
MAISONS DU MONDE-46.95%468
NITORI HOLDINGS CO., LTD.-16.92%12 105
WILLIAMS-SONOMA, INC.-4.53%10 922
RH-41.71%7 591
DUNELM GROUP PLC-40.01%2 033
BED BATH & BEYOND INC.9.74%1 032